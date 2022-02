El Govern d’Espanya està estudiant la possibilitat d’enviar material defensiu a Ucraïna davant l’atac de Rússia. El ministre d’Exteriors, <strong>José Manuel Albares</strong>, ha parlat amb la responsable de Defensa, <strong>Margarita Robles</strong>, sobre l’enviament de material «per protegir els civils». Armilles antibales, cascos, material de desminatge... són els elements que compondrien aquest paquet. L’Executiu descarta rotundament enviar tropes fins al país d’Europa de l’est.

Tot just es va iniciar l’agressió militar de Rússia a Ucraïna dijous a la matinada, el Govern ucraïnès va sol·licitar material defensiu. «Ara no és el moment per a declaracions, sinó el moment de suport pràctic a Ucraïna i no només a nivell multilateral, sinó també bilateral», va sostenir el ministre conseller de l’Ambaixada d’Ucraïna a Madrid, Dmitro Matiustxenko. L’Executiu espanyol està estudiant aquesta petició, segons ha explicat Albares en una entrevista a Antena 3. Robles mantindrà aquest divendres una reunió amb l’encarregat de negocis de l’ambaixada d’Ucraïna.

A més, tant la ministra de Defensa com el d’Exteriors han assenyalat que Espanya col·laborarà amb l’enviament d’ajuda humanitària. Robles ha destacat que oferiran material sanitari militar i que si el conflicte va «a més», Espanya té «planificat el suport humanitari que fos necessari amb les forces desplegades a la zona». «Els nostres contingents i les nostres Forces Armades estan absolutament preparades en aquest àmbit humanitari per al supòsit que fos necessari», ha remarcat.

Robles ha limitat, per tant, la intervenció de les Forces Armades a l’àmbit purament humanitari. Aquest dijous, a última hora de la nit, Albares ja va descartar una intervenció militar al país. «No està previst de cap manera», va sentenciar sobre l’enviament de tropes a Ucraïna, tant espanyoles com de l’OTAN. Tot i així, la ministra de Defensa sí que ha deixat caure que es podria reforçar la presència d’aquesta organització als països que hi pertanyen «en la mesura que es consideri adequat i convenient».

Frenar el conflicte

Segons ha assenyalat Robles, «tot sembla indicar» que l’objectiu del president rus, Vladímir Putin, amb la invasió d’Ucraïna és col·locar un govern afí a Rússia. En aquesta línia, ha qualificat d’«absolutament rebutjables i menyspreables» els arguments de Putin per atacar Ucraïna. «La comunitat internacional ha de ser molt ferma, li ha de dir a Putin que ha de retirar les tropes», ha remarcat a TVE.

La ministra de Transport, <strong>Raquel Sánchez</strong>, ha aplaudit la resposta «coordinada» que la Unió Europea ha ofert. A més, confia que les «contundents sancions econòmiques» imposades a Rússia tinguin un «efecte dissuasori en la conducta» de Putin. Com ja han anat fent diversos membres del Govern des de primera hora de dijous, Sánchez ha avisat que aquest conflicte tindrà «efectes en l’economia mundial, europea i, sens dubte, també en l’espanyola».