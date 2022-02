El Parlament francès va aprovar ahir l’extensió de les setmanes legals per a avortar. Fins ara eren 12 setmanes i s’ha ampliat fins a 14. La proposició de llei havia estat presentada a l’agost de 2020 per la diputada del grup Ecologia, Democràcia i Solidaritat (EDS) Albane Gaillot, antiga integrant del partit governamental La República en marxa (LREM), política de l’oposició.

Després d’una votació final, l’Assemblea Nacional va adoptar la mesura amb 135 vots a favor, 47 en contra i 9 abstencions. La normativa es percep com una de les últimes reformes socials adoptades durant el mandat del president Emmanuel Macron.

El ministre francès de Sanitat, Oliver Véran, va assenyalar que l’augment del termini mostra la voluntat de l’executiu d’avançar cap a un major «pragmatisme i igualtat», també que es tractava d’«un dia important per a la salut sexual i reproductiva i un dia important per a la salut de les dones».

Aquesta proposta de llei admet que, encara que els avortaments tardans són insignificants en comparació amb el total dels que són efectuats a França, cada any hi ha entre 3.000 i 5.000 dones que viatgen a països de l’estranger per a avortar per haver superat el termini legal a França.

Accés a l’avortament

La proposició de llei deixava clar que «malgrat els nombrosos avanços obtinguts des de la seva entrada en vigor, encara ha de millorar-se l’accés i la garantia a l’avortament» a França, on des que es demana una consulta fins que es duu a terme el procediment passen de mitjana 7,4 dies.

Segons un informe elaborat per la Direcció d’Estadístiques DREES del mes de setembre passat, el 2020 a França es van practicar 222.000 avortaments voluntaris, la qual cosa va suposar una caiguda del 4% respecte el 2019, any en què es va assolir la xifra més elevada des de l’any 1990.