La cara del cap dels espies russos ho deia tot: dilluns, durant la farsa televisada i convenientment subtitulada que Vladímir Putin va orquestrar per donar una pàtina de credibilitat al seu deliri imperialista, el president rus li va preguntar a Sergei Naryshkin, director dels serveis secrets, si estava d’acord amb la seva decisió de reconèixer la independència de les repúbliques populars de Donetsk i Luhansk, formalment encara part d’Ucraïna. Naryshkin, visiblement nerviós, va respondre tartamudejant que Moscou hauria de donar «una última oportunitat (de diàleg) als nostres socis occidentals». «Això no és el que t’estic preguntant. Estàs d’acord amb la independència o no? Parla clar, Sergei!», el va interrompre Putin amb el seu millor somriure decantat de l’agent de la KGB de pel·lícula dels 80 que en realitat és. Sergei, veient-se ja clarament a Sibèria, va respondre que sí, que ell avalava l’annexió de les repúbliques ucraïneses a territori rus. «Però si això no és el que estem discutint», va contestar el president rus. «És clar que no, president». En realitat, ni Sergei ni cap dels altres alts càrrecs reunits al Kremlin dilluns en aquest Consell de Seguretat de mentida tenien la més remota idea del que estaven discutint. Però tots van donar la raó a Putin. Fa molt de fred a Sibèria en aquesta època de l’any. I Putin va envair Ucraïna.

Sergei som tots. Des dels experts mundials més grans en Rússia fins a diplomàtics, assessors militars i estratègics, passant pels seus propis conciutadans, els parlamentaris de la Duma i fins i tot els seus ministres més propers, ningú sap què pensa Putin ni què planeja fer demà. Però tots intueixen que, segurament, no serà res de bo. Aquest desconcert generalitzat ha jugat a favor del president rus tots aquests anys i li ha permès fer coses tan inversemblants com enverinar exespies a Londres (diverses vegades), envair Geòrgia, fer caure un avió comercial amb desenes d’europeus (inclosos nens molt petits) a bord i annexionar-se la península ucraïnesa de Crimea alhora que negava haver fet qualsevol d’aquestes coses. A Putin sempre l’ha assistit això que a les pel·lícules d’advocats americanes anomenen «negació creïble» (plausible deniability): ningú no pot demostrar que hi vaig ser, així que no hi vaig ser. I a més de no haver-hi estat, la culpa que et matin és teva, perquè tu sí vas ser-hi. O no hi eres? O potser ho recordes malament? Mira que tots aquests comptes de Facebook, Twitter i Instagram diuen una altra cosa. Estàs segur del que dius? Té, per si de cas, un bilió d’euros i un parell de gasoductes.

L’estratègia típicament soviètica de desinformació, divisió i caos li ha funcionat molt bé a Putin fins ara. Però els governs occidentals, que són democràtics però no ximples, han après alguna cosa pel camí. Per això aquesta guerra està sent tan angoixant per als ciutadans, inclosa la que escriu, que ha passat més d’una nit desperta pensant com és possible que passem d’una pandèmia a una guerra i jo no tingui res per posar-me. Durant les darreres tres setmanes, tots hem estat testimonis del minut i resultat d’una guerra anunciada. Per primera vegada a la història, els serveis secrets nord-americans, britànics i europeus han desclassificat informació i els seus governs ens han donat a tots un seient de primera fila a les seves sales de crisis. Sabíem on eren les tropes i quantes eren. Quins eren els escenaris possibles, del pitjor al millor, passant pel probable. Quins pretextos manejava el Kremlin. I fins i tot quin dia atacaria (sort que en això es van equivocar, perquè a mi els dimecres les guerres em van molt malament).

Occident (si per Occident entenem els Estats Units, la Unió Europea i el Regne Unit) va esgotar la via diplomàtica mentre lluitava contra la desinformació de Putin amb una sobredosi d’informació. Això no ha aconseguit aturar la guerra. Però ha aconseguit una cosa impensable fins ara: que (gairebé) tots ens posem d’acord que les coses que fa aquest senyor no són tolerables. I que, digui el que digui ell, Putin sempre hi era.

Ningú salvarà Ucraïna del destí històric que Putin sempre ha volgut per al país: que torni a ser el que mai no hauria d’haver deixat de ser, el bressol de l’imperi. El millor que ens pot passar és que els ucraïnesos es defensin i hi hagi els menors morts possibles. Però l’ocupació de Kíev i la derrota del govern pro-europeu de Volodímr Zelensky és inevitable. Les guerres sempre són horribles i ni Mr. Wonderful seria capaç de veure la part positiva en aquesta. L’única escletxa d’optimisme és que aquesta vegada, de debò, Putin hagi anat massa lluny. Si la Unió Europea, que és extraordinàriament ferma i ràpida en la seva resposta al conflicte, és capaç de mantenir el tipus i assumir el cost d’unes sancions que seran molt perjudicials per a la xarxa que sosté l’autòcrata rus, però també molt dolentes per a Europa, és molt possible que, d’aquí uns anys, siguin els mateixos russos els que acabin amb Putin. Però no serà pas demà. Demà, seguirem lamentant, impotents, com en vam ser d’idiotes.