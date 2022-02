Centenars de científics i periodistes científics russos han respost a la iniciativa de Mikhail Gelfand, especialista en bioinformàtica de l’Institut de Ciència i Tecnologia Skólkovo, i han subscrit una carta oberta contra la invasió d’Ucraïna per part de Rússia. El científic, casat amb una dona d’origen ucraïnès, ha difós la carta a través del portal de notícies científiques en què col·labora, TrV-Nauka, i ha sumat de moment 560 recolzaments, molts de membres de l’Acadèmia de Ciències de Rússia.

Aquest és el text:

Nosaltres, científics i periodistes científics de Rússia declarem:

La nostra decidida protesta contra les accions militars llançades per les forces armades del nostre país al territori d’Ucraïna. Aquest pas fatal condueix a una enorme pèrdua de vides i debilita els fonaments del sistema existent de seguretat internacional. La responsabilitat de desencadenar una nova guerra a Europa recau totalment sobre Rússia.No hi ha justificació raonable per aquesta guerra. Els intents d’utilitzar la situació al Donbass com a pretext per desplegar una operació militar no inspiren cap confiança. És obvi que Ucraïna no representa una amenaça per a la seguretat del nostre país. La guerra contra ella és injusta i francament inútil.

Ucraïna ha sigut i continua sent un país pròxim a nosaltres. Molts de nosaltres tenim familiars a Ucraïna, amics i col·legues de la feina científica. Els nostres pares, avis i besavis van lluitar junts contra el nazisme. Desencadenar una guerra pel bé de les ambicions geopolítiques del lideratge rus, impulsat per dubtoses fantasies pseudohistòriques, és una traïció cínica a la seva memòria.

Respectem la condició de l’Estat ucraïnès, que es basa en institucions democràtiques que realment funcionin. Som comprensius amb l’elecció europea dels nostres veïns. Estem convençuts que tots els problemes en les relacions entre els nostres països poden resoldre’s pacíficament.

Al desencadenar la guerra, Rússia es va condemnar a l’aïllament internacional, a la posició d’un estat rebel. Això significa que nosaltres, els científics, ara no podrem fer la nostra feina amb normalitat: al cap i a la fi, portar a terme investigacions científiques és impensable sense la plena cooperació amb col·legues d’altres països. L’aïllament de Rússia del món significa més degradació cultural i tecnològica al nostre país en absència total de perspectives positives. La guerra amb Ucraïna és un pas cap al no-res.

És amarg per a nosaltres adonar-nos que el nostre país, que va fer una contribució decisiva a la victòria sobre el nazisme, s’ha convertit ara en l’instigador d’una nova guerra al continent europeu. Exigim el cessament immediat de totes les operacions militars dirigides contra Ucraïna. Exigim respecte per la sobirania i la integritat territorial de l’Estat ucraïnès. Exigim pau per als nostres països.