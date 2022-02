El govern italià posarà fi a l’estat d’emergència instaurat per la covid-19 el pròxim 31 de març, segons va explicar el primer ministre italià, Mario Draghi, i va prometre un retorn gradual a la normalitat després de més de dos anys de crisi sanitària. L’estat d’emergència, que permet als funcionaris intervenir ràpidament i eludir la burocràcia, es va introduir per primera vegada el 31 de gener de 2020 i s’ha anat renovant repetidament des de llavors.

«El govern és conscient que la solidesa de la recuperació depèn en primer lloc de la capacitat per a superar les emergències del moment. La situació epidemiològica millora notablement, gràcies a l’èxit de la campanya de vacunació, i ens ofereix marges per a eliminar les restriccions residuals a la vida de ciutadans i empreses», va dir Draghi. «La intenció del Govern és no estendre l’estat d’emergència més enllà del 31 de març», va afegir.