En resposta a la invasió russa d’Ucraïna, el Consell de l’Atlàntic Nord va decidir activar ahir el pla de defensa col·lectiva amb l’objectiu de dissuadir Rússia i blindar els països aliats. Segons va anunciar el secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, els aliats mantindran en alerta 100 avions per protegir l’espai aeri europeu, desplegaran més de 120 vaixells des del Mar del Nord al Mediterrani i enviaran més tropes al flanc oriental. «El nostre compromís de defensa col·lectiva de l’article 5 és ferri. Seguirem fent el que calgui per protegir l’Aliança de les agressions», va avisar el màxim responsable del bloc aliat, condemnant «l’acte brutal de guerra» de Rússia. Stoltenberg també va anunciar la convocatòria extraordinària d’una cimera per teleconferència dels 30 líders de l’Aliança Atlàntica per a avui, en què també hi seran Finlàndia i Suècia, amb l’objectiu d’avaluar els propers passos a fer. Tot i això, va explicar que els països aliats ni tenen tropes a Ucraïna -que no és membre de l’OTAN- ni tenen intenció de desplegar-les al país. «No tenim plans d’enviar tropes a Ucraïna, però hem augmentat la presència a la part oriental de l’Aliança» i «estem preparats per protegir tots els aliats europeus», va afirmar, abans de reconèixer que es tracta del moment més «greu» per la seguretat a Europa i que Rússia s’enfrontarà a una resposta contundent de tota la comunitat internacional si continua amb els seus plans.

El dirigent europeu va insistir que la invasió no ha sorprès en la seu de l’Aliança. Fa mesos que els serveis d’intel·ligència occidentals anticipaven una agressió i, per això, «en els últims mesos i setmanes hem augmentat significativament la nostra presència de tropes de l’OTAN a la part oriental i, en els propers dies i setmanes, n’hi haurà més», va anunciar.