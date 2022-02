La Comunitat de Madrid ha admès que el 2020 el germà de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, va cobrar 283.000 euros en quatre pagaments de l’empresa Priviet Sportive, beneficiada amb un contracte públic per subministrar material sanitar. La xifra multiplica per cinc els 55.000 euros admesos per la presidenta en el marc de l’enfrontament amb la direcció del PP, que els apujava fins als 300.000.

Les explicacions d’Ayuso van ser suficients perquè la direcció del partit tanqués l’expedient, però no per segellar la crisi a la formació, que finalment s’ha carregat tota la cúpula, Pablo Casado inclòs, i ha derivat en un congrés extraordinari a l’abril, en què s’elegirà una nova direcció, probablement encapçalada pel gallec Alberto Núñez Feijóo. Ayuso no havia volgut donar detalls dels 227.000 euros que faltaven, argumentant que pertanyia a la «privacitat» del seu germà i no tenien relació amb l’administració que presideix. Priviet és l’empresa d’un amic de Tomás Díaz Ayuso, germà de la presidenta madrilenya, i que va rebre per via d’urgència un contracte d’1,5 milions d’euros per a la compra de mascaretes a la Xina. Priviet es dedica al negoci tèxtil i no tenia cap experiència prèvia en el sector sanitari. La família de Díaz Ayuso sí que té negocis vinculats al subministrament d’equips mèdics.