«Rotunda condemna» de l’executiu a l’«inacceptable» atac de Rússia a Ucraïna i també advertència que les «violacions flagrants» de la legalitat internacional portades a terme per Vladímir Putin no quedaran «impunes». Pedro Sánchez va llançar aquest missatge contundent a Moscou, reclamant-li a més que posi fi immediatament a les hostilitats i revoqui la independència dels territoris que s’ha annexionat, així com compleixi els seus compromisos internacionals. Això sí, també va reconèixer que la guerra a l’est europeu tindrà també conseqüències econòmiques, especialment als mercats energètics, que els aliats intentaran mitigar.

Sánchez va explicar perquè aquest conflicte és transcendental, ja que «canvia la història d’Europa», com abans havia afirmat el president francès, Emmanuel Macron. Els fets són «molt greus» i alhora «molt simples»: una «potència nuclear», Rússia, ha «violat la legalitat internacional» i ha envaït un país veí, Ucraïna, alhora que ha amenaçat amb «represàlies» qualsevol una altra nació que ajudi Kíev. «És des de tot punt de vista una violació flagrant del Dret Internacional, de la sobirania nacional i de la integritat territorial d’Ucraïna. I és una mica més, és un atac frontal als principis i valors, per sobre de tots ells la pau, que han proporcionat anys d’estabilitat i prosperitat a Europa», va afegir.