Centenars d’ucraïnesos es van concentrar ahir al matí davant el consulat rus i a la tarda davant les oficines de la Comissió Europea i l’Eurocambra a Barcelona per a reclamar a la Unió Europea una major resposta contra l’inici de l’acció militar a Ucraïna ordenada des del Kremlin per Vladímir Putin. «Desperta Europa», Aturin la guerra», «Putin feixista» i «Salvin Ucraïna» eren algunes de les pancartes dels manifestants. Per la seva banda, el Govern de la Generalitat ha posat la Xarxa d’Albergs de Catalunya a la disposició d’aquells ciutadans ucraïnesos que estiguin temporalment en aquesta comunitat i no puguin tornar al seu país pel tancament de l’espai aeri.