Rússia limitarà l’accés dels seus ciutadans a Facebook. El Servei Federal per a la Supervisió de Telecomunicacions, Tecnologies de la Informació i Mitjans de Comunicació de Rússia (Roskomnadzor, en rus) ha anunciat aquest divendres que limitarà parcialment la popular xarxa social nord-americana.

La decisió del Kremlin arriba com a resposta perquè Meta (empresa matriu propietària de Facebook, Instagram i WhatsApp, entre altres) va decidir restringir els comptes oficials de mitjans de comunicació russos com l’agència de notícies RIA Novosti i el canal televisiu Zvezda. En un comunicat publicat en la seva pàgina web, l’òrgan que regula les telecomunicacions del país ha acusat Meta de violar «els drets humans i les llibertats fonamentals, així com els drets i llibertats dels ciutadans russos».

No obstant, no ha especificat com s’executaran aquesta restricció de la plataforma digital i tampoc es coneix si aquesta limitació afectarà també els altres serveis de la companyia.

Per difondre «notícies falses»

Meta va explicar ahir que va decidir limitar les activitats a la plataforma de RIA Novosti per haver difós «notícies falses» en plena invasió militar d’Ucraïna. Els dos mitjans són propietat del Kremlin, fet que Facebook remarca en les seves publicacions per informar els usuaris que el contingut proporcionat podria estar esbiaixat.

No sense relació, l’agència estatal russa Roskomnadzor va advertir ahir els mitjans de comunicació del país que qui no utilitzés fonts russes oficials per a les seves publicacions es podria enfrontar a multes i fins i tot al seu bloqueig.