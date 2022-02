«Preparem-nos», diu el cartell amb grans lletres vermelles sobre fons negre. Com a il·lustració, una ampolla de vidre mig plena i una metxa a la boca. L’autoritat de Defensa Civil del Govern d’Ucraïna ha distribuït pels seus canals de comunicació a la xarxa un cartell en què alliçona la població no militar a atacar els blindats russos amb còctels molotov d’alta potència. És una de les mesures que està demanant als ciutadans en plena fase de guerra irregular, mobilitzant el poble per a la insurgència, la vigilància i la interposició d’obstacles al pas dels carros de combat.

El cartell, distribuït la matinada d’aquest divendres per canals prèviament establerts a les xarxes socials, comença portant a la població una dolorosa referència de la seva memòria sentimental: «En la guerra de 1939 ens vam defensar utilitzant còctels molotov», recorda. I explica a la gent la recepta bàsica de gasolina i oli... més dos elements que el fan més terrible, propi d’una elaboració professional o militar: alumini per augmentar-ne el poder calorífic i espuma de poliestirè per afegir-hi capacitat adhesiva.

Aquesta i altres instruccions distribuïdes per les autoritats ucraïneses i per diversos esglaons d’activisme ciutadà en àmbits urbans del país confirmen la previsió que feien en aquest diari militars espanyols: el pas a una fase de guerra de guerrilles mitjançant l’activació d’una insurgència civil.

Part d’aquesta activació també respon a l’objectiu de multiplicar els ulls de l’Exèrcit, informen fonts militars espanyoles observadores del procés. Des de dues divisions d’intel·ligència de les ZSU (Zbroini sily Ukrainy, les Forces Armades d’Ucraïna) es distribueixen per una forquilla de missatgeria mòbil instruccions demanant a la població que avisi (el telèfon més requerit és el 102) del pas o localització de personal o vehicles de l’Exèrcit rus en carreteres o camps.

Buscar senyals a les parets

La població s'ha vist ficada de sobte en una fase boirosa de la guerra híbrida, que implica de forma directa l'estament civil, al qual recorre l'autoritat militar com a recolzament a la força armada, mentre l'exèrcit invasor infiltra comandos de soldats d'operacions especials entre la gent com a agitadors o com a element de recolzament a les operacions militars.

Els ciutadans han sigut advertits de la presència als voltants de diverses ciutats d’homes russos vestits amb uniformes i distintius ucraïnesos, i es demana que s’avisi les ZSU si veuen suposats soldats ucraïnesos en actituds provocadores o estranyes.

La SBU (Agència Nacional de Seguretat, de la qual depenen els serveis secrets ucraïnesos) criden des d’aquest dijous la població a destruir tota mena de dibuixos que estan apareixent al paviment de vies de comunicació i en parets d’edificis. «Pot ser el sistema de senyals que l’enemic utilitza per coordinar la invasió», diu una instrucció distribuïda a la població.

En la mateixa nota, la SBU ha informat de la detenció d’«un sabotejador prorús que estava traçant punts de referència especials per a l’enemic». Per denunciar-ne d’altres com aquest, demana als paisans ucraïnesos avisar a un telèfon de seguretat o procedir «a la seva detenció civil».

L’encàrrec comporta dificultat. Han sigut detinguts a Kíev homes vestits de civil, segons la mateixa font, que han resultat ser militars russos infiltrats a la ciutat... i indistingibles de qualsevol kievià.

La població civil té instruccions per actuar «si veu marques, creus, cercles, realitzades amb pintura fluorescent o reflectora». El ciutadà té l’obligació d’indicar a les autoritats on és la marca, a quina localitat o en quins quilòmetres de quina via. «Pinti, cobreixi o destrueixi la marca», acaba dient el missatge.