La Unió Europea també castigarà el president de Rússia, Vladímir Putin, i el seu ministre d’Exteriors, Vladímir Lavrov, per la invasió d’Ucraïna. Tot i que fins ara els Vint-i-set s’havien resistit a incorporar els seus respectius noms en la llista d’individus sancionats pel reconeixement de la independència de les repúbliques ucraïneses de Donetsk i Lugansk, la invasió total aquest dijous d’Ucraïna ha canviat radicalment la situació i tot apunta que figuraran en la llista que tenen previst aprovar aquest divendres els ministres d’Exteriors de la UE durant una altra reunió extraordinària.

«Ahir el Consell Europeu va discutir sobre això i com que no hi va haver consens em van encarregar (buscar) una solució. Hem treballat molt i espero que puguem arribar a un acord. Si no hi ha sorpreses i ningú posa objeccions, perquè necessitem la unanimitat, Putin i Lavrov seran a la llista», ha anunciat el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, que ha dit estar «personalment» a favor de sancionar-los. «Crec que hi ha una decisió, i li donem suport, per afegir Putin i Lavrov i crec que és apropiat», ha dit el ministre irlandès, Simon Coveney.

La idea és congelar els béns i actius que els dos polítics russos puguin tenir en territori europeu, però no prohibir-los l’entrada per mantenir oberts els canals diplomàtics i la via de la negociació. L’alt representant per a la política exterior i de seguretat comuna de la UE ha admès que la mesura no serà suficient i ha afegit que si són necessàries noves sancions s’adoptaran perquè «ens enfrontem a una invasió total d’un país, amb bombes, assassinat de civils, confrontació entre dos exèrcits. És el pitjor que ha passat a Europa des del final de la 2GM. Ningú sap què passarà després, ningú sap les veritables intencions de Putin», ha dit Borrell.

555 individus i 52 entitats

La llista de persones i entitats russes sancionades fins ara per la Unió Europea inclou un total de 555 individus i 52 entitats. Dilluns passat els Vint-i-set van decidir incorporar 351 membres de la Duma russa que van votar el reconeixement de les regions secessionistes així com 27 individus i entitats implicats en aquesta agressió. Aquest llistat, que ja inclou el ministre de Defensa rus, Serguei Xoigú, al cap de gabinet de Putin, Antoni Vaino, o a la portaveu del ministre d’Exteriors, Maria Zakhàrova, continuarà creixent amb la incorporació de «diversos centenars de personalitats polítiques i econòmiques de Rússia», segons ha confirmat el ministre de Finances francès, Bruno Le Maire.

Abans de conèixer-se que Putin i Lavrov també seran a la llista de personalitats castigades, Rússia ha assegurat que respondrà «de manera simètrica o asimètrica» a les sancions imposades pels països Occidentals. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha admès que les <strong>sancions causaran problemes</strong> per a Rússia, però podran solucionar-se, ja que el país ha reduït la seva dependència a les importacions estrangeres per protegir-se davant aquesta reacció internacional.

Dues rondes de sancions

Els Vint-i-set van aprovar un primer paquet de sancions dilluns passat, després del reconeixement de la independència de les regions de Donetsk i Lugansk. Davant el deteriorament de la situació i l’avanç de les tropes russes a Ucraïna, els líders europeus es van reunir d’urgència aquest dijous per pactar una segona ronda de sancions amb un objectiu: aïllar i enfonsar econòmicament el règim de Putin. Les mesures de represàlia, que aprovaran formalment aquest divendres els caps de la diplomàcia europeus, apunten aquesta vegada a sectors estratègics per a Rússia com bancs, defensa, transport o petroli.

Per exemple, la UE prohibirà l’exportació de peces i equips necessaris per a la modernització de les refineries de petroli, un sector que va generar ingressos el 2019 per valor de 24.000 milions. També es prohibiran la venda d’avions, recanvis i equips per a les aeronaus russes, cosa que tindrà un impacte directe en la connectivitat amb Rússia ja que tres quartes parts de la flota aèria comercial es van construir als Estats Units, el Canadà i la Unió Europea.

A més, els Vint-i-set restringiran l’accés a tecnologia d’ús dual (civil i militar) com semiconductors, làsers i components clau amb l’objectiu d’ofegar la seva indústria, tallaran el finançament d’empreses públiques de diferents sectors i la possibilitat que l’Estat rus i el seu banc central es financi als mercats de capitals europeus, limitaran la possibilitat que les elits russes tinguin dipòsits en bancs europeus i castigaran dos bancs més.

«El nostre objectiu és doblegar l’economia russa i doblegar els seus responsables polítics i econòmics. Colpejarem sectors estratègics com el transport, el sector aeronàutic, el sistema financer rus. Volem colpejar els bancs russos i volem aïllar financerament Rússia, tallar els vincles entre Rússia i el sistema financer mundial», ha dit Le Maire, en el marc de la reunió informal de finances.

Desacord sobre Swift

De moment, no obstant, continua sense haver-hi consens entre els Vint-i-set per deixar de comprar gas a Rússia o expulsar el país del sistema de pagaments internacionals Swift malgrat els retrets de Kíev i d’alguns grups polítics europeus. «En aquesta guerra tot és real: La bogeria i la crueltat de Putin, les víctimes ucraïneses, les bombes que cauen sobre Kíev. Només les seves sancions són fingides. Els governs de la UE que van bloquejar les decisions dures (per exemple, Alemanya, Hongria, Itàlia) s’han deshonrat a si mateixos», ha retret el president del PPE, Donald Tusk. «A determinats dirigents europeus que encara dubten: Rússia ha llançat una guerra d’agressió horrible a Europa: prohibeixin Rússia de Swift i expulsin-lo de tot arreu», ha reclamat el ministres ucraïnès Dmytro Kuleba.