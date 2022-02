El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha informat avui de la mort de 137 ucraïnesos durant el primer dia de l’atac rus contra el país. «Segons dades preliminars, lamentablement hem perdut ja 137 dels nostres herois, els nostres ciutadans, deu d’ells oficials. 316 han resultat ferits», ha dit el mandatari en una nova al·locució a la nació. «Avui Rússia ha atacat tot el territori d’Ucraïna. I avui els nostres defensors han fet molt», va dir. «L’enemic ataca no només les instal·lacions militars, com afirma, sinó també civils. Maten gent i converteixen ciutats pacífiques en objectius militars. Això és vil i mai serà perdonat», va recalcar.

Zelenski també va desmentir que hagués abandonat Kíev. «Soc a la capital, la meva família també és a Ucraïna», va recalcar. «Segons la nostra informació, soc l’objectiu número u de l’enemic. La meva família, el segon. Volen destruir Ucraïna políticament al destruir el cap d’Estat», va afirmar. Va dir també disposar de dades sobre grups de sabotatge enviats per Rússia a Kíev. «Demano als habitants de Kíev anar amb compte, a seguir el toc de queda. Jo em mantinc al barri governamental amb tots aquells que són necessaris per al treball del Govern central», va recalcar.

Zelenski va tornar a lamentar que ningú li hagi donat una resposta clara sobre les aspiracions d’Ucraïna d’integrar-se a l’OTAN. «Ens han deixat sols en la defensa del nostre Estat. ¿Qui està preparat per lluitar al nostre costat? No hi veig ningú. ¿Qui està preparat per garantir l’adhesió d’Ucraïna a l’OTAN? Tots tenen por», va recalcar. El president ucraïnès va afirmar, després d’escoltar que Moscou –malgrat l’ofensiva militar– encara vol dialogar sobre l’estatus neutral d’Ucraïna perquè no s’afegeixi a l’OTAN, que no ell no té por. «No tenim por de parlar amb Rússia. No tenim por de parlar sobre garanties de seguretat per al nostre Estat. No tenim por de parlar sobre l’estatus neutral. Però ¿tindrem garanties de seguretat? ¿Quins països ens les donaran?», es va preguntar.

Zelenski va afirmar que ara mateix és necessari parlar del «final d’aquesta invasió» i d’un «alto el foc».