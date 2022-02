Només quan el vehicle supera l’última barrera del control de fronteres d’Ucraïna, en el límit entre aquest país en guerra i Polònia, és possible identificar el drama humanitari que plana sobre tota Europa de l’est. Milers de vehicles, entre ells furgonetes plenes estris i camions carregats fins al sostre, esperen en cues descomunals per sortir del país. Els seus passatgers deixen enrere llars, estris i objectes preats, acceptant el tràgic destí que els ha ofert la vida: formar part de la llarga llista de refugiats que assumirà el continent europeu. L’ONU s’està preparant per a possibles fluxos d’entre un i fins a cinc milions de refugiats ucraïnesos que podrien fugir del seu país properament.

Membres de la defensa civil ucraïnesa dirigeixen l’allau de vehicles en direcció a territori de l’OTAN i la UE, sigles que per a milers de ciutadans d’aquest país equivalen a trobar-se a recer dels bombardejos i les incursions armades de l’Exèrcit rus. El trànsit és tan dens, potent i desbordat que tots els carrils dels primers quilòmetres a la carretera entre la frontera i la ciutat de Lviv, a uns 90 quilòmetres a l’est, han estat habilitats per als vehicles de sortida. En la mitjanit de dijous, els carrers de Rava Russkaya, la primera població ucraïnesa, estaven literalment bloquejats per vehicles.

Als qui ens dirigíem en direcció contrària, en canvi, se’ns obligava a desviar-nos durant desenes de quilòmetres, per camins sense asfaltar, flanquejats per propietats agrícoles i plens de sots i tolls provocats per la neu fosa. «Tvoiu mat!» (expressió en rus la traducció literal de la qual és «la teva mare!» i significa alguna cosa així com «fill de puta»), repeteix Ígor, el conductor. «Aquest cotxe no està fet per a aquestes carreteres», continuava, mentre intentava no perdre el control del volant d’un limitat utilitari de fabricació japonesa que normalment circula per les asfaltades autopistes poloneses.

I és que Ígor, constructor ucraïnès amb passaport polonès i resident a Gdansk (Polònia), havia cancel·lat un viatge de treball a Anvers i havia tornat dijous a la nit al seu país d’origen, concretament a la ciutat de Ternópol, per recollir la seva família i abandonar per sempre amb ells el país. No tenia ni tan sols els papers de l’assegurança en regla per circular per territori ucraïnès, però els guàrdies fronterers, conscients de la situació excepcional que s’està vivint, van decidir ignorar-ho i permetre-li el pas.

Mentre encenia un cigarret, un darrere l’altre, malgrat haver deixat de fumar, maleïa Putin i la seva obsessió amb Ucraïna, país al qual considera poc més que una simple província russa.

Lviv, la capital de la Ucraïna occidental, viu aquestes primeres hores d’atac rus en una mena de calma tensa. Tot i que els combats s’estan registrant als voltants de Kíev, la capital, a uns 500 quilòmetres en direcció est, el so de les alarmes aèries és constant. Al matí, les alarmes van despertar els habitants, demanant-los buscar refugi, cosa que es va repetir al voltant del migdia. Minuts més tard, la televisió emetia consells als ciutadans per protegir-se en cas que la ciutat es trobi sota amenaça militar: «No surti al carrer, guardi una reserva d’aliments i aigua, documents, escoltin els consells de la defensa civil...».

Això sí, en els moments en què no es produeix una alerta aèria, la gent camina pels carrers i intenta seguir amb les seves tasques quotidianes. El cèntric hotel Lvov, també al centre, ple de viatgers en trànsit, segueix oferint esmorzars fins a les onze del matí, mentre la televisió repeteix de manera reiterada el discurs pronunciat al matí pel president ucraïnès, Volodímir Zelenski, en què assegurava que, tard o d’hora, Rússia haurà de negociar un alto el foc. «Com més aviat comenci aquesta conversa, les pèrdues russes seran menors», va proclamar Zelenski en tot desafiador.

Lviv és la capital de la Ucraïna occidental, on el sentiment nacionalista és més fort i on la gent té l’ucraïnès com a llengua materna. Algunes de les ambaixades occidentals evacuades de Kíev s’han instal·lat aquí.

Una població hostil

Tot i la gravetat de la situació, pocs habitants creuen que l’Exèrcit rus s’atrevirà en última instància a ocupar la ciutat, tenint en compte el problema que generaria gestionar una població tradicionalment hostil a Moscou i als designis del Kremlin. «Tenen por d’ocupar la ciutat, però ens poden bombardejar», explica Roman, que dirigeix un hotel local i prefereix no dir el seu cognom.

Olga, russoparlant encara que casada amb un ucraïnès, es resisteix a abandonar casa seva: «Jo no me n’aniré d’aquí; he construït casa meva amb les meves pròpies mans, durant anys hi he viscut sense aigua i sense electricitat». «Ucraïna hauria d’haver entregat Donetsk i Lugansk a Rússia, ens hauríem estalviat tot això», sospira.