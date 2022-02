L’Aliança Atlàntica es pren molt seriosament la creixent amenaça a la seguretat provocada a Europa per la invasió russa d’Ucraïna perquè és conscient que l’objectiu del Kremlin no és només tombar el govern democràticament elegit que lidera Volodimir Zelensky, sinó alterar l’arquitectura de seguretat europea, impedint la incorporació de nous membres a l’OTAN i reduint les tropes instal·lades als països de l’est d’Europa a la situació del 1997 per restaurar la seva esfera d’influència. D’aquí, la decisió de començar a desplegar la força de resposta multinacional al flanc est i el compromís a seguir donant suport «polític i pràctic» a Ucraïna.

«Aquesta és la crisi de seguretat més greu a la qual ens hem enfrontat a Europa des de fa quatre dècades. I per això estem desplegant la força de resposta. Per evitar qualsevol error de càlcul, qualsevol malentès, i protegir i defensar tots els aliats», va explicar el secretari general, Jens Stoltenberg, després de la cimera d’urgència de Caps d’Estat i de Govern de l’OTAN celebrada ahir.