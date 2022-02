Aquesta matinada de divendres s’han produït dues fortes explosions al centre de la capital d’Ucraïna, Kíev, un dia després que el president rus, Vladímir Putin, anunciés una «operació militar» a l’est d’Ucraïna. «Els atacs a Kíev amb míssils de creuer o balístics continuen. He sentit dues poderoses explosions», ha detallat a la xarxa social Telegram, l’assessor del Ministre de l’Interior, Anton Geraixtxenko, segons ha recollit l’emissora ucraïnesa Hromadske. Geraixtxenko també ha indicat que d’acord amb la informació operativa del sistema de Defensa aèria, un avió rus ha sigut abatut i ha caigut al districte de Darnitski de la capital on ha impactat contra una casa al carrer Koixitsia.

Les explosions s’han produït a les 4.20 hores (hora local) a diversos barris de la capital, on avançaven tropes i columnes de blindats russos des del nord, l’est i l’oest, segons l’agència ucraïnesa de notícies Unian i la russa TASS. La cadena CNN ha confirmat els atacs i ha informat que a la capital ucraïnesa s’han sentit dues grans explosions al centre de Kíev i una tercera forta explosió en la distància a primera hora d’aquest divendres.

russian bombing in kiev tonight.

putin’s war crimes happening in front of our eyes. pic.twitter.com/UodmTlMGKW — ian bremmer (@ianbremmer) 25 de febrero de 2022

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va assegurar dijous a la nit que grups de sabotatge russos havien entrat a Kíev, la capital d’Ucraïna, on es troba el president juntament amb la seva família.

Explosions a Hostómel, als afores de Kíev

A més, pels volts de les 3.00 hores (hora local) d’aquest divendres s’han sentit explosions als afores de Kíev, a Hostómel, segons ha informat la pàgina web ucraïnesa TSN, tal com recull Unian. A la ciutat de Hostómel, coneguda pel seu aeroport, s’han succeït diversos exercicis militars per part de Rússia durant dijous i divendres a la nit. L’Exèrcit ucraïnès «va derrotar per complet» els «invasors russos» a l’aeròdrom de Hostomel, segons va informar dijous l’assessor extern del cap de l’oficina del president, Oleksí Arestovitx, en el seu compte de Facebook. «L’aeròdrom de Hostómel torna a ser nostre. El grup de paracaigudistes russos va acabar derrotat per complet», va indicar Arestovitx, tal com recull l’agència ucraïnesa de notícies Ukrinform.

El president de Rússia, Vladímir Putin, va anunciar aquest dijous a la matinada una «operació militar» a l’est d’Ucraïna, dies després d’haver reconegut la independència de les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk. En resposta això, Ucraïna ha dit que trenca relacions amb Moscou.