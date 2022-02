L’Antónov An-225 Mriya és l’avió més gran del món, un mastodont de l’aviació amb una envergadura (això és, l’amplada total d’ala a ala) de 88,40 metres, dimensions colossals si es té en compte que la de l’Airbus gegant A380 no arriba als 65 metres. De l’An-225 només es va construir una unitat, amb base a l’aeroport ucraïnès d’Hostomel, a pocs quilòmetres de Kíev, un dels punts calents dels enfrontaments entre les forces armades de Rússia i Ucraïna.

Els últims dies havien sovintejat les informacions sobre la possible destrucció d’aquesta joia de l’aeronàutica de sis motors i un tren d’aterratge de 32 rodes, posseïdora del rècord mundial de transport de càrrega aèria, amb 189,9 tones en un sol vol. De fet, dijous passat, el pilot en cap d’Antónov Airlines, Dmitró Antónov, va assegurar que, malgrat que l’aeroport d’Hostomel havia sigut ocupat per les forces russes, l’An 225 Mriya no havia patit danys.

Aquest diumenge, no obstant, es van confirmar els pitjors presagis dels amics de l’aeronàutica: l’agència Reuters va informar que l’An-225 va ser incendiat en un atac rus, segons va afirmar el fabricant d’armes estatal ucraïnès Ukroboronprom a la seva pàgina de Facebook: «Els ocupants russos van destruir l’aparell estrella de l’aviació ucraïnesa, el llegendari An-225 Mriya».

Transport del Buran

La notícia de la possible destrucció de l’icònic avió de càrrega tenia els aficionats a l’aeronàutica amb l’ai al cor. Fruit d’un projecte militar soviètic dels anys 80, l’An-225 va volar per primera vegada el desembre de 1988 i va ser presentat en societat en el Saló Aeronàutic de Paris el juny de 1989. El seu objectiu era poder transportar sobre el fuselatge els transbordadors espacials soviètics Buran, així com els coets impulsors Energia. El projecte, tanmateix, es va aturar amb el col·lapse de la Unió Soviètica i l’abrupte final del programa Buran. Només se n’arribaria a construir una unitat i part d’una segona. Fins al gener del 2002, l’intimidador An-225 no faria el seu primer vol comercial, operat per Antónov Airlines: Stuttgart-Oman, amb una càrrega de 187,5 tones de menjar preparat.

Segons el rastrejador Flightaware, l’últim vol de l’Antónov va tenir lloc el 5 de febrer: l’operació va sortir de l’aeroport de Billund, a Dinamarca, i va arribar a Hostomel cap a les 17.36 hores locals.