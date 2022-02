Kíev va començar el dia d’ahir amb membres de l’exèrcit ucraïnès i civils armats patrullant pel carrer, després d’una altra nit de pànic i rumors, esclats i trets que van tornar a paralitzar la ciutat i que es van estendre al llarg del dia. En el tercer dia de guerra, el conflicte a la capital de l’Ucraïna es va transformar en un xoc urbà en el qual els russos intentaven apoderar-se d’enclavaments estratègics i l’exèrcit local resistia amb força i nerviosisme per intentar frustrar el setge.

Aquest augment de la violència va poder veure’s a mig matí a la plaça Mykhailivska, on, mentre un diputat de la Rada ucraïnesa, el nacionalista Sviatoslav Yurash, parlava davant les cambres empunyant un Kalashnikov, una ràfega de trets va interrompre l’escena. Es tractava d’un grup de militars ucraïnesos que perseguien un home que, en veure’s envoltat i sense possibilitats de fugida, es va llançar a terra i va deixar que els militars el capturessin violentament. Poc després, el grup va desaparèixer sense deixar rastre i Yurash va continuar fent les seves declaracions. «No passaran», va dir llavors el joveníssim diputat. «Els russos s’estan acostant», va afegir un membre de les forces d’autodefensa.

La calma, no obstant això, amb prou feines es va mantenir uns minuts, perquè de seguida es va succeir un altre bombardeig i les sirenes antiaèries van tornar a sonar, encara que -com ja havia succeït en alguna altra ocasió- el so va arribar amb una singular demora.

El fet semblava encara més curiós per com havia començat el dia Kíev: una ciutat fantasma, amb la pràctica totalitat de les botigues, restaurants i supermercats tancats. Milicians i ancianes vagabundejaven al voltant de la plaça de la Independència (Maidán). En l’ambient es percebia la fugida de molts dels 2,8 milions d’habitants de la ciutat cap a la recerca de llocs més segurs on refugiar-se.

També davant la delegació de la regió de Kíev, a pocs passos de dos de les principals esglésies de la ciutat, hi havia confusió. Militars i civils estacionaven nerviosos i armats davant l’edifici i sospitaven de tot estrany que passava. «No provoquin! No ajudin l’enemic!», va arribar a cridar, amenaçador, un d’ells davant un grup de periodistes que gravaven a prop.

En els suburbis d’aquest municipi de 800 quilòmetres quadrats (un terç més que la conurbació de Barcelona), els combats també van ser a estones d’una certa intensitat, si bé els còmputs fiables de víctimes són difícils de trobar davant la falta d’informació veraç dels contendents. Això sí, els pisos superiors d’un edifici residencial de la via Lobanovski (en honor a Valeri, jugador i sempitern entrenador del Dinamo de Kíev) van quedar visiblement danyats, a causa de l’impacte d’un projectil de gran calibre, possiblement un míssil o un coet perdut.

Nens amagant-se als refugis

Escenes també dramàtiques van ser les de desenes de nens amagant-se apinyats en els refugis subterranis, amb els ulls perduts, traumatitzats per unes circumstàncies que difícilment podran oblidar. Així com les imatges d’alguns nounats, vinguts al món en hospitals que ara han de fer front a noves emergències.

En tota la ciutat, alguns ucraïnesos van aprofitar els moments de distensió bèl·lica per a proveir-se d’aliments i altres productes que puguin ser útils per als pròxims dies. No obstant això, dins i fora de les poquíssimes botigues obertes es van crear ràpidament cues, per la gran quantitat de clients i l’escassetat d’empleats que treballaven. I, encara que la majoria va mantenir la calma, sempre va haver-hi qui va resultar sobrepassat per la situació i els nervis.

Un estricte toc de queda

Les presses tenien un motiu molt concret: la decisió de l’Ajuntament de Kíev d’imposar un toc de queda encara més rígid i informar que qualsevol civil que el violi serà tractat com un «enemic», o el que és el mateix: deambular pel carrer entre les cinc de la tarda i les vuit del matí suposarà, a partir d’ara, posar en risc la pròpia vida.