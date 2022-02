No se sap amb exactitud la xifra a la qual ascendeix la ingent fortuna de Vladímir Putin, però són molts els béns i immobles de luxe que apareixen relacionats al president rus a través de les seves persones de confiança i societats pantalla.

Des de divendres, tant ell com el seu ministre d’Exteriors, Vladimir Lavrov, ja figuren en la nova llista negra de dirigents sancionats per la Unió Europea per la seva responsabilitat en la invasió d’Ucraïna. Això implica una congelació dels seus béns a l’estranger, una mesura que com a tal no afecta al mandatari perquè Putin, que assegura percebre un salari anual de 131.000 dòlars, només admet la titularitat de tres cotxes, dos de l’era soviètica i un tot terreny amb remolc, a banda de dos apartaments, un de 75 metres quadrats a Moscou i un altre de 150 metres quadrats a Sant Petersburg. No obstant, són moltes més les propietats que se li atribueixen. Amb un patrimoni net que, a dia d’avui, està valorat en 63.000 milions d’euros segons estimen el portal Celebrity Net Worth i la revista Forbes, Putin és, sens dubte, l’home més ric de Rússia. Aquesta xifra, que no inclou cap propietat a l’estranger, podria arribar als 180.000 milions d’euros si es comptabilitzessin algunes de les propietats de les que es creu que el mandatari també és propietari. De la mateixa manera, l’opositor rus Alexéi Navalni va fer sortir a la llum, en un vídeo, un palau de mil milions de dòlars a la costa del Mar Negre que, segons sembla, pertany al líder rus i va ser adquirit amb diners procedents de la corrupció.

Una casa a Biarritz

Segons l’emissora francesa Ràdio Europe 1, el president rus va comprar l’any 1996 (quan era funcionari de l’alcaldia de San Petersburg) una finca a la localitat de Biarritz, registrada a nom d’una de les seves filles. La casa, comprada per 400.000 dòlars i actualment valorada en dos milions d’euros, rep regularment la visita de persones properes a Putin. També a Biarritz hi ha una segona finca, construïda l’any 1930, la propietat de la qual s’atribueix a la primera dona del president rus.

D’altra banda, la que segons mitjans de comunicació russos seria l’amant de Putin, Svetlana Krivonogikh, va comprar al 2003 un apartament de luxe a Mònaco per quatre milions de dòlars a través d’una companyia offshore que utilitzava comptes en paradisos fiscals, segons la recerca periodística Papers de Pandora.

Finca de luxe a Marbella

Segons diversos rumors que es van escampar a partir d’un article publicat a la revista Vanitatis, Putin va comprar l’any 2012 una finca de luxe a Marbella, concretament a la urbanització La Zagaleta. La casa compta amb 4.400 metres quadrats, deu habitacions, més de 18.000 metres quadrats de parcel·la, i està protegida per un mur de contenció que podria haver costat cinc milions i mig d’euros.

La mansió compta, a més, amb una sala de tir, una bolera, cinema, minigolf, spa i gimnàs. Des del departament de Comunicació de la urbanització asseguren que la propietat no és del magnat rus, sinó d’un ciutadà rus amb qui comparteix les inicials i afirmen que Putin no ha tingut mai cap propietat a la zona.