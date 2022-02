Ja estem a l’horror. Les tropes russes destrueixen i maten. La invasió avança malgrat que troba resistència. Putin commina l’exèrcit d’Ucraïna a deposar el govern legítim i a rendir-se per després «negociar». I desenes de milers d’ucraïnesos abandonen casa seva i es tiren a les carreteres de l’oest a la recerca de la frontera amb Polònia o Eslovàquia. La por els fa fugir.

Què fer? Ningú vol, raonablement, per por del conflicte militar amb Putin, que presumeix de potència nuclear, intervenir a Ucraïna, que no pertany a l’OTAN i on, per tant, no hi ha obligació jurídica de defensar. Alguns països envien armes, sabent que la victòria russa és inevitable i que augmentaran el cost en vides humanes i destrucció. Els països europeus es preparen per acollir una onada de refugiats que pot arribar fins a cinc milions. I es prenen dures mesures econòmiques de càstig que difícilment canviaran els designis de Putin, la prioritat del qual és controlar Ucraïna com a primer pas -Biden dixit- per reconstituir l’imperi soviètic. Però les sancions econòmiques -el mínim que Occident ha de fer- són una arma de doble tall perquè ens rebotaran amb un augment del preu del gas, del petroli i dels cereals (Rússia i Ucraïna en són grans productors). En suma, amb encara més inflació i pitjors expectatives econòmiques. Cal castigar Rússia, encara que ens fem mal, però amb uns límits. Que els seus efectes no pertorbin més unes societats ja sacsejades per la protesta populista d’extrema dreta.

Aquesta és la situació quan Putin, en el seu intent de recuperar l’imperi soviètic, la caiguda del qual creu que va ser la gran desgràcia del segle XX, recorda el Hitler del 1938, quan, vint anys després de la derrota alemanya a la Primera Guerra Mundial, exigia més espai vital. Ucraïna és l’Àustria d’avui, amb la greu diferència que Putin s’obre camí cap a Kiev a sang i foc quan això de Hitler fins a Viena va ser un passeig militar.

Es podia haver evitat la invasió d’Ucraïna? És cert que Biden i els governs europeus han reaccionat amb energia i no s’han rendit com a Daladier i Chamberlain a Munic amb l’excusa de preservar la pau. Però, a toro passat, és clar que Occident va pecar d’ingenuïtat davant Putin, potser perquè les societats lliures es resisteixen a creure que els autòcrates no vacil·laran a recórrer a la força bruta.

Els països de l’Est que formen part de l’OTAN -començant pels tres bàltics- avui no poden estar com Ucraïna perquè gaudeixen de l’empara del seu article cinquè (qualsevol atac a un país membre serà repel·lit com si fos contra tots els països de l’organització). I van ser aquests països els que, temorosos de l’ós rus, van demanar entrar a l’OTAN.

Ucraïna no en forma part, malgrat la invitació suggerida pel president Bush II el 2008, perquè els països de l’Aliança van creure, aleshores encertadament, que no era convenient prendre iniciatives que poguessin despertar l’alarma russa. I el Putin del 2008 no semblava el del 2022. Però l’actitud hauria hagut de canviar el 2014, després de la violació de les fronteres per la força militar i l’annexió de Crimea. Aleshores, el 2014, Occident, a més d’expulsar Rússia del G-8, hauria hagut de donar entrada a Ucraïna a l’OTAN. Aquesta era l’obligada reacció -el no Munic- davant de Putin.

Avui, els països bàltics i altres de l’est europeu com Polònia no estan tranquils i tremolen davant l’expansionisme rus, però estan protegits per la seva pertinença a l’OTAN. Si el 2014, com a càstig a Putin per Crimea, Ucraïna hagués entrat a l’OTAN, avui no estaríem impotents davant la greu commoció per a l’ordre mundial -i les conseqüències econòmiques- que és la invasió d’Ucraïna.

Per què Occident no va reaccionar com ho hauria hagut de fer el 2014? Perquè els seus dirigents, Obama als Estats Units, Merkel a Alemanya, David Cameron a la Gran Bretanya i Hollande a França, estaven centrats en els problemes interns -de diferent magnitud- i en capejar el descontentament social que va seguir a la greu crisi econòmica del 2008. I el populisme ja tenallava les democràcies com es va veure poc després amb el Brexit i la victòria de Trump a les eleccions del 2016.

Un Trump que, per cert, acaba d’aplaudir el valor de Putin en envair Ucraïna.

El nostre món és el món