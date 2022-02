El president de Rússia, Vladímir Putin, ha fet un pas més en la seva escalada d'accions emmarcades en la invasió d'Ucraïna. El dirigent rus s'ha reunit amb el seu ministre de Defensa i el cap de l'Estat Major al Kremlin, i poc després ha emès un missatge televisat on critica les sancions "il·legítimes" imposades per occident i ha explicat que ja ha ordenat posar les anomenades forces de dissuasió de Rússia, que controlen l'arsenal i l'armament nuclears, a "un règim especial de combat". "Els països occidentals no només estan prenent decisions econòmiques hostils contra el nostre país, sinó que els líders dels principals països de l'OTAN estan fent declaracions agressives", ha justificat.

Quantes bombes nuclears té Rússia? L'exèrcit rus entra a Khàrkiv, la segona ciutat més gran d'Ucraïna L'exèrcit rus ha entrat a Khàrkiv, la segona ciutat més gran d'Ucraïna, i estreny el setge a Kíev. "Els vehicles enemics es mouen per la ciutat. A causa de la situació operativa, es va cancel·lar el transport en el districte d'Oleksiyivka", va informar el Servei Estatal de Comunicacions Especials i Protecció de la Informació d'Ucraïna en el seu canal de Telegram, on va publicar un vídeo en el qual es veuen diversos vehicles blindats en una zona urbana. Les autoritats ucraïneses recomanen a la població dirigir-se als refugis i asseguren que destruiran a l'enemic. "Combatem a Khàrkiv, Rússia sofreix baixes. Ja hi ha informació sobre el primer vehicle dels ocupants russos que va irrompre a Khàrkiv (destruït). La lluita continua", va afegir l'entitat, en mostrar dos vídeos amb blindats en flames. Segons Ucraïna, "l'objectiu principal de l'enemic, que és bloquejar la capital de la nostra pàtria, la ciutat de Kíev, segueix sense complir-se". "Els ocupants russos envien activament grups de sabotatge i reconeixement que estan destruint la infraestructura civil i assassinant a civils en les grans ciutats", va denunciar el Servei de Comunicacions Especials. L'entitat ucraïnesa va informar sobre la destrucció d'un dipòsit de petroli en Vasilkov, al sud-oest de Kíev, i d'un gasoducte a Khàrkiv. Vasylkiv, oil depot on fire pic.twitter.com/hbd1RKJ3OU — OSINTtechnical (@Osinttechnical) 26 de febrero de 2022 "Els ocupants continuen destruint insidiosament edificis d'habitatges en diverses ciutats", va assenyalar el servei, que va denunciar que les tropes russes "utilitzen unitats i subdivisions militars, integrades principalment per caucàsics", en referència a les tropes txetxenes, amb la finalitat d'"intimidar a la població". Pel que fa a la resta d'Ucraïna, ha estat una nova nit i matinada d'intensos bombardejos, trets i combats als barris perifèrics de la capital d'Ucraïna i en diversos territoris del país. Els míssils han destruït un dipòsit de petroli a Vasylkiv, al sud-oest de Kíev, i un gasoducte a Khàrkiv. Més de 120.000 refugiats de Donetsk i Lugansk han arribat a Rússia Els serveis policials russos han informat aquest diumenge que més de 122.000 residents de les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk, a l'est d'Ucraïna, es troben ja refugiats en territori rus des del començament de la invasió russa al país, dijous passat. A aquesta gent cal afegir 150.000 refugiats ucraïnesos que han fugit, segons Nacions Unides, cap a l'oest d'Europa, la gran majoria a Polònia. Estimacions de l'ONU apunten que, en el pitjor escenari possible, la invasió russa d'Ucraïna podria deixar entre quatre i cinc milions de refugiats i desplaçats interns.