Esperaven vostès que el Kremlin optés per la guerra?

Sí i no. Des de fa temps, a través de figures com Andréi Iliariónov, que van estar molt a prop de Putin [exconseller del líder del Kremlin entre 2000 i 2005] coneixíem de l’existència d’un pla per a la partició d’Ucraïna. Putin sabia que el temps corria en contra i que calia actuar per evitar perdre el control del país. Havia aparegut a Ucraïna una nova generació que no havia viscut sota la URSS, i el rellotge corria en contra. Implicava que Ucraïna seria tallada a trossos, amb l’annexió de les zones de l’est i la creació d’una mena d’estat vassall al centre. L’oest, considerat massa tòxic, seria deixat a la seva sort. El pla es va intentar implementar el 2014, després de la revolta de Maidan, però va fracassar ja que a ciutats importants de la Ucraïna russòfona, com Jàrkov o Odessa, es va trobar resistència.

Si ja va fracassar, per què intenta ara implementar-ho?

Perquè percep que és un moment de feblesa d’Occident. Ha fracassat a l’Afganistan, al Kazakhstan, a Bielorússia. Pensa que Joe Biden és un home vell, que a Alemanya hi ha un canvi de govern. A més, recorda el que va passar durant el mandat d’Obama, un president que es va negar a subministrar ajuda a Ucraïna perquè pensava que el conflicte a Ucraïna era un tema menor i estava concentrat a Àsia. Obama, a més, tenia com a vicepresident l’actual líder de la Casa Blanca.

Què passarà?

Tot dependrà de nosaltres. Els seus recursos no són il·limitats. Hem d’aguantar tant com puguem. Aquesta és una guerra de desgast. És molt important demostrar que som resilients. Quan provem que estem disposats a lluitar, que això no és un segon Afganistan , podrem rebre ajuda.

I com valoren els primers tres dies de combats?

Crec que de moment la blitzkrieg (guerra llampec) no està funcionant, perquè l’exèrcit rus no ha aconseguit aconseguir el control de cap gran ciutat.

Creu que hi ha possibilitats que finalment es produeixi una partició d’Ucraïna, una proccidental i una altra prorrussa, com Alemanya durant la Guerra Freda?

Les possibilitats són molt grans. Les tropes russes avançaran i només s’aturaran quan trobin resistència. I aquesta serà la nova frontera. Pot ser la frontera polonesa, Déu no ho vulgui, pot ser el límit d’Ucraïna Occidental, Ucraïna Central o l’espai entre la localitat de Dnipro i Donetsk, a l’est. Putin només pararà quan percebi que el mal sofert és insostenible. I un dels problemes que es trobarà (si avança) és que fins i tot per als russos d’Ucraïna, amb vincles culturals amb el país veí, el Kremlin és sinònim de guerra, mentre que ells assumeixen un dels principals valors ucraïnesos: «No més guerres». Ucraïna és un país que històricament sap què significa la guerra.