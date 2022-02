El final de la Guerra Freda va suposar l’inici d’una època de distensió en la cursa armamentística per part de les potències mundials amb una reducció progressiva del nombre de caps nuclears. No obstant, l’atac de Rússia a Ucraïna aquesta setmana ha fet saltar totes les alarmes sobre el potencial nuclear que pot tenir Rússia en aquests moments.

Si bé és cert que el nombre d’ogives nuclears com a arma de destrucció massiva sembla estar controlat, la pregunta que continua planejant és: quin és l’arsenal nuclear actual de Rússia?

Països amb armament nuclear

Avui dia, hi ha nou països que han detonat armes nuclears, dels quals cinc (els Estats Units, Rússia, el Regne Unit, França i la Xina) són «estats nuclearment armats» tal com recull el Tractat de No Proliferació Nuclear (NPT). A aquests, s’hi ha de sumar altres països no signants que també han efectuat proves nuclears: Corea del Nord, l’Índia, el Pakistan i Israel.

Segons l’Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), a principis del 2021, els nou països amb armament nuclear tenien conjuntament unes 13.080 armes nuclears. Aquesta xifra representa una disminució respecte de les 13.400 que el SIPRI va calcular que tenien a principis del 2020.

Xifra d’armes nuclears a Rússia

Tot i que Rússia ha reduït dràsticament els seus magatzems d’armes nuclears en els últims quaranta anys, continua mantenint l’arsenal més gran d’ogives nuclears del món per davant dels Estats Units, la Xina, França i el Regne Unit.

D’acord amb les dades del Butlletí de Científics Atòmics, el 2022, Rússia té 4.447 ogives nuclears, 1.588 de les quals estan desplegades en míssils balístics i bases de bombarders pesats, amb 977 ogives estratègiques més i 1.912 ogives no estratègiques en reserva.