El Ministeri de Defensa de Rússia va ordenar ahir reforçar l’ofensiva militar a Ucraïna, que es reprendrà «en totes direccions» després del suposat rebuig del president Volodimir Zelenski a una proposta de diàleg plantejada des de Moscou divendres.

El tercer dia d’invasió, l’Exèrcit rus va dir que ja ha pres el control de la primera gran ciutat d’Ucraïna, Melitopol, de 150.000 habitants al sud-est del país, a prop del mar d’Azov. L’acalde de l’urbs, però, ho va negar. La presa de Melitopol és clau a l’avenç cap a l’estratègica Mariupol.

Les tropes ucraïneses resisteixen, en canvi, als carrers de Kiev a l’avenç de les forces russes amb combats a diverses parts de la ciutat. Un total de 198 civils ucraïnesos han mort i més de 1000 han resultat ferits des que Rússia va començar el seu atac a gran escala, segons va indicar ahir el ministre de Salut d’Ucraïna, Viktor Liashko, a través de Facebook.

Ahir a la matinada, diverses explosions van sacsejar la capital d’Ucraïna, Kíev, i es van produïr enfrontaments a la zona de Beresteiska, a escassos nou quilòmetres de la coneguda plaça Maidan i en una central tèrmica a Troieschyna, a l’altre extrem de la ciutat. Les alarmes antiaèries van sonar a la ciutat per demanar als ciutadans que s’amaguésin als refugis.

Les Forces Terrestres d’Ucraïna han xifrat en més de 3.500 els efectius russos morts en territori ucraïnès i van assegurar haver capturat gairebé 200 presoners, xifres que contrasten amb les proporcionades per les autoritats russes. A més, van assenyalar haver destruït 14 avions, 8 helicòpters, 102 tancs, 536 carros blindats, 15 sistemes d’artilleria i un sistema de míssils Buk.

L’últim informe emès per Rússia destaca la desactivació de 211 instal·lacions d’infraestructura militar de les Forces Armades d’Ucraïna i de l’enderrocament de sis avions de combat, un helicòpter i cinc vehicles aeris no tripulats, a més de la destrucció de 67 tancs i altres vehicles blindats, 16 llançacoets múltiples i 87 unitats de vehicles militars especials, segons un comunicat del Ministeri de Defensa per Facebook.

Lluita a Kíev

Una columna d’uns cent blindats russos avança en direcció a Kíev des de la regió de Víshgorod, ubicada al nord de la capital d’Ucraïna. L’Exèrcit de Terra assegura haver eliminat anteriorment una columna motoritzada enemiga que hauria atacat una guarnició militar a l’oest de la capital. «La cosa està tranquil·la. Els hem liquidat a tots», va informar el comunicat castrense, que qualificava els invasors russos de «criminals». La columna russa, que estaria integrada per tancs, camions i altres vehicles militars, va intentar avançar a la zona del metro Berestéiskaya, a l’Avinguda de la Victòria. Aquesta és la línia de metro vermella que porta al cor d’aquesta ciutat de tres milions d’habitants.

Segons informava ahir el diari The Kiev Independent, es van produir prop de 50 explosions i trets amb metralladores a prop del zoològic de la ciutat, i per la zona del metro de Beresteiska, ubicada sota la cruïlla entre l’avinguda Peremohy. A més, a 37 quilòmetres al sud-oest, la resistència ha aconseguit defensar Vasilkov, segons va dir l’alcaldessa Natalia Balasynovych, després que hi aterréssin paracaigudistes russos que volien conquerir l’aeròdrom.

Intentar aïllar la capital

Les tropes russes intenten aïllar la capital de la resta del país, i ja han pres un aeròdrom en direcció a la frontera bielorussa i bloquejat una important ciutat al nord, Txernígov. Divendres van entrar a Kíev, la capital d’Ucraïna, només un dia després que Rússia iniciés un atac total contra diversos enclavaments ucraïnesos. «Demanem als ciutadans que ens informin dels moviments enemics, que facin còctels molotov i neutralitzin a l’ocupant», va dir el Ministeri de Defensa en un comunicat.

Kíev apareix així com el principal objectiu i cobejada peça a ulls del Kremlin per instal·lar un Govern prorús satèl·lit dels seus interessos. Després s’entreveuen altres propòsits secundaris, com l’establiment d’un corredor terrestre entre les dues repúbliques separatistes del Donbàs i la península de Crimea, annexionada ja fa vuit anys per la Federació Russa. Això és, a grans trets, el que es dedueix dels moviments de tropes russes registrats durant la jornada d’aquest divendres al territori d’Ucraïna, un dia després que Vladímir Putin sorprengués el món iniciant una ofensiva militar contra el país veí llargament anunciada.

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, patia ahir perquè aquesta passada nit fos més difícil que el dia, en predir que Rússia intentaria assaltar Kíev, i va demanar a l’Exèrcit no perdre el control de la capital.