Mentre Moscou mantingui la seva ofensiva militar contra Ucraïna, la Unió Europea i els seus aliats occidentals –Estats Units, Regne Unit i Canadà– continuaran <strong>colpejant i asfixiant l’economia russa </strong>tot el que puguin. El resultat d’aquest compromís polític és una tercera ronda de sancions que inclou desconnectar el 70% dels bancs russos del sistema de comunicació de pagaments bancaris Swift, bloquejar els actius del Banc Central de Rússia per impedir que utilitzi les seves reserves per esquivar l’impacte de les sancions i prohibir als oligarques russos que utilitzin els seus actius financers en els mercats internacionals i es beneficiïn dels anomenats passaports daurats.

L’acord occidental es va produir dissabte poc abans de mitjanit, en vigílies d’una nova reunió d’emergència dels ministres d’exteriors de la UE –la quarta en vuit dies– per coordinar l’enviament d’ajuda militar i humanitària a Ucraïna. Els Vint-i-set van adoptar la primera ronda de sancions dilluns passat, després que el règim rus reconegués la independència de les autoproclamades repúbliques independents de Donetsk i Lugansk. La segona tanda va arribar divendres, després de l’inici de la invasió, tot i que molts estats membres van demanar més pressió perquè realment sigui «massiu» i dolorós el càstig al Kremlin amb l’objectiu d’aturar la invasió d’Ucraïna.

Brussel·les i els seus aliats occidentals no ha tardat ni 24 hores a concretar la nova bateria de restriccions que adoptaran els Vint-i-set aquest diumenge, possiblement amb noves sancions també a Bielorússia i un paquet d’ajuda militar per ajudar l’exèrcit ucraïnès. «Totes les mesures perjudicaran significativament la capacitat de Putin de finançar la seva guerra» i «erosionaran la seva economia», explicava dissabte la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, que ha avisat Putin que amb la seva decisió d’embarcar-se en un camí de destrucció d’Ucraïna també destruirà el futur del seu propi país.

Banc central, Swift i oligarques

El nou paquet de sancions inclou quatre elements. El primer, la desconnexió dels bancs russos castigats per les sancions europees –el 70%, segons Von der Leyen– del sistema de comunicació de pagaments financers Swift que utilitzen més d’11.000 bancs en 200 països. Això permetrà expulsar-los del sistema financer i perjudicarà la seva capacitat d’operar a nivell mundial. «Swift és el sistema de pagaments entre bancs mundial i tallar-los els impedirà realitzar transaccions financeres en tot el món, de manera que bloquejarà efectivament les exportacions i importacions de Rússia», afirma la presidenta de la Comissió Europea sobre una de les mesures que el govern de Volodímir Zelenski ha demanat des del principi i a la qual s’han resistit alguns governs europeus –particularment Alemanya– per l’impacte per en el comerç i la compra de gas.

La segona gran mesura, que encara repercutirà més Rússia, serà la paralització dels actius del seu Banc Central per congelar les seves transaccions i fer impossible que liquidi els seus actius i reserves internacionals, de manera que es limitarà la seva capacitat per sostenir el ruble, que, segons la Casa Blanca, entrarà «en caiguda lliure». El tercer paquet se cenrta en els oligarques «que faciliten la guerra a Ucraïna i les activitats nocives del govern rus». Per frenar-los, la proposta dissenyada per la Comissió Europea –en coordinació amb el G-7– inclou mesures per limitar la venda de la ciutadania –els anomenats passaports daurats– que permet als russos rics connectats amb el govern convertir-se en ciutadans dels nostres països i accedir als nostres sistemes financers».

A més, els aliats occidentals enviaran aquesta setmana un grup de treball transatlàntic d’alt nivell per facilitar la implementació efectiva de les sancions. L’objectiu serà «identificar i congelar» els actius dels individus i empreses sancionades «en les nostres jurisdiccions». Un exercici que podrien seguir ampliant altres funcionaris i elits russes que cooperen estretament amb el Govern de Vladímir Putin. «Estem amb el poble ucraïnès en aquest moments difícils i estem preparats per prendre més mesures per fer que Rússia pagui pel seu atac Ucraïna».

Enviament d’ajuda militar

A més del nou paquet de sancions, el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, també posarà sobre la taula un nou «paquet d’assistència d’emergència» a través de la Facilitat Europea de Pau per donar suport a l’exèrcit ucraïnès amb l’enviament de munició, combustible i altres subministraments mèdics urgents. La proposta respon a una petició directa que va fer divendres passat el ministre d’Exteriors ucraïnès, Dmitró Kuleba, amb l’objectiu de «finançar el subministrament de material letal a l’heroic exèrcit ucraïnès, que està lluitant amb ferotge resistència contra els invasors russos, i proporcionar subministraments no letals que es necessiten amb urgència, com el combustible», ha explicat en un comunicat.

Davant l’agreujament de la situació sobre el terreny, molts països de la UE han anunciat que enviaran armes i subministraments al país. És el cas de Bèlgica, amb 3.800 tones de combustible i 2.000 armes; dels Països Baixos, que enviarà 50 armes antitancs, 400 míssils i 200 míssils terra aire; Portugal, que aportarà granades, munició i cascos; Estònia, que els oferirà míssils i munició, i Alemanya, entre altres països, que, en un gir de 180 graus en la seva política de no subministrar armes letals a països en guerra, va anunciar ahir l’enviament de 1.000 armes antitancs i 500 míssils.

Sobre la taula dels Vint-i-set també hi ha el tancament de l’espai aeri europeu als avions russos. Més de la meitat dels estats membres, des de Finlàndia i Dinamarca fins a les tres repúbliques bàltiques, però també Irlanda, Polònia i Bèlgica, han pres aquesta decisió que podria estendre’s als Vint-i-set. A més, els ministres d’Interior també es reuneixen de manera extraordinària per coordinar l’enviament d’ajuda humanitària, la recepció de refugiats, la gestió de les fronteres i la política de visats. Fins ahir i des de l’inici de la invasió russa, havien fugit d’Ucraïna més de 150.000 persones, segons l’alt comissionat de l’ONU per als refugiats.