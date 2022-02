Alemanya, amb unes forces armades crònicament infradotades, destinarà 100.000 milions d’euros addicionals a rearmar la Bundeswehr (les Forces Armades germanes) i invertirà més del 2% anual del seu producte interior brut en defensa per afrontar el desafiament que representa una Rússia liderada per Vladímir Putin.

«Ens hem de fer la pregunta de quines capacitats té la Rússia de Putin i quines capacitats necessitem nosaltres per afrontar aquesta amenaça, avui i en un futur», va assegurar el canceller alemany, el socialdemòcrata Olaf Scholz, ahir davant del Bundestag (cambra baixa), segons informa Efe. L’objectiu, va destacar el canceller, és comptar amb una Bundeswehr «eficient, d’última generació i avançada», cosa que implica «millor equipació, equips moderns, més personal».

«Això costa molts diners», va assegurar, però hauria de ser possible per a un país de la mida i la importància a Europa d’Alemanya», va afegir Scholz. Davant d’aquest «canvi d’era» que suposa la invasió russa d’Ucraïna, «es farà el que calgui per garantir la pau a Europa», i Alemanya serà solidària en la seva contribució, per això la Bundeswehr necessita comptar amb «noves i grans capacitats» .

El canceller alemany es va dirigir a tots els grups parlamentaris de la cambra per demanar blindar en la Llei Fonamental aquesta partida addicional destinada a modernitzar les forces armades.

Compromís amb l’OTAN

«A partir d’ara, cada any, invertirem més del 2% del nostre producte interior brut en la nostra defensa», no només pel compromís adquirit amb l’Aliança Atlàntica, sinó «per la nostra pròpia seguretat», va anunciar Scholz. En aquesta sentit, Vladímir Putin, va avisar el canceller, «no vol només esborrar un país independent del mapa». Entre els grans desafiaments que haurà d’afrontar properament Alemanya hi ha evitar que la guerra «es traslladi a altres països d’Europa».