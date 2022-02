La guerra llançada per Rússia a Ucraïna té oberts múltiples fronts diplomàtics i aquest dilluns un dels camps més ferotges d’aquesta batalla ha sigut la seu de les Nacions Unides a Nova York. Així que l’organisme celebrava a l’Assemblea General i al Consell de Seguretat les reunions que aborden la crisi, els Estats Units han comunicat a Rússia la declaració com a «persona non grata» de 12 dels diplomàtics de la missió de Moscou davant l’organisme i els han ordenat que abandonin el país abans del 7 de març.

A l’obrir la sessió vespertina del Consell de Seguretat, la presidència rotatòria del qual aquest febrer ha tingut Rússia, l’ambaixador de Moscou, Vasili Nebenzia, ha condemnat la decisió de Washington com «un pas hostil». Un representant dels EUA, per la seva banda, ha defensat l’ordre d’expulsió assegurant que els diplomàtics a Nova York estan «involucrats en accions no conformes a les seves responsabilitats i obligacions». Washington ha assegurat que participaven en «activitats d’espionatge contràries a la seguretat nacional».

Crisi humanitària

La sessió del Consell servia per començar a debatre una nova proposta de resolució que podria votar-se dimarts. Presentada per França i Mèxic, se centra a garantir la protecció de civils a Ucraïna i l’ajuda humanitària davant una crisi que, com ha informat Filippo Grandi, alt comissionat per als refugiats, inclou ja 520.000 persones que han hagut de fugir del país, un número que creix a ritme «alarmant».

Les possibilitats d’èxit de la resolució són nul·les donat el dret de veto de Rússia en el Consell, que Moscou ja va exercir divendres per fer fracassar una altra resolució que, a diferència d’aquesta última, «deplorava» les seves accions bèl·liques a Ucraïna. Aquest projecte és el que ha arribat a la inusual sessió d’emergència que ha obert dilluns l’Assemblea General, només l’onzena de la seva història i la primera en 40 anys de l’òrgan amb 193 membres, que acabarà amb una votació, que no tindrà caràcter vinculant però que serveix per demostrar l’aïllament creixent de Rússia, així com els seus suports.

En l’obertura de la sessió extraordinària el secretari general de l’ONU, António Guterres, ha assegurat que «és totalment inacceptable aquesta escalada de violència, que està deixant civils morts, incloent-hi nens». «Prpu», ha implorat el portuguès, que davant l’escalada de retòrica i amenaces ha remarcat que «res pot justificar l’ús d’armes nuclears».

També en aquesta sessió, en la qual més de 100 nacions han demanat intervenir, l’lambaixador d’Ucraïna, Sergii Kislitsia, ha alertat sobre les conseqüències de la guerra més enllà del seu país. «Si Ucraïna no sobreviu, la pau internacional no sobreviurà. Si Ucraïna no sobreviu l’ONU no sobreviurà», ha dit. «Si Ucraïna no sobreviu no podem sorprendre’ns si el pròxim a fracassar és la democràcia».