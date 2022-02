La consellera d’Acció Exterior de la Generalitat, Victòria Alsina, va xifrar ahir en entre 500 i 600 les persones ucraïneses que recorreran en les properes setmanes a la manutenció i allotjament d’albergs catalans, d’acord amb les previsions del Govern. En declaracions als mitjans des de Guissona (Lleida), que acull «una de les comunitats ucraïneses més grans de Catalunya», Alsina va assegurar que la voluntat de l’executiu català és acollir totes les persones que ho necessitin.

Alsina va explicar que el Govern desconeix ara mateix la xifra exacta de catalans a Ucraïna i que ha posat un número de telèfon i un correu electrònic a la disposició d’aquest col·lectiu per oferir tota l’assistència possible o per remetre’ls a les autoritats competents.

La consellera va assistir a una missa ortodoxa a Guissona i es va reunir amb representants de la comunitat ucraïnesa.

La guerra d’Ucraïna està causant un èxode massiu de ciutadans, que es dobla diàriament. L’ONU va assegurar en un primer moment que segons els seus càlculs, entre 1 i 5 milions d’ucraïnesos abandonarien casa seva i es repartirien pels països veïns.

Segons dades emeses ahir per Acnur, la xifra de refugiats ucraïnesos puja actualment a 368.000 civils. Només en les primeres 48 hores, després de declarar-se la guerra, havien sortit del país 70.000 ucraïnesos, la majoria dels quals cap a Polònia.

El país ja acull unes 150.000 persones, segons el Ministeri d’Interior. En una roda de premsa al punt fronterer de Medyka, el viceministre d’Interior va assenyalar que l’entrada a Polònia s’ha produït «al llarg de tota la frontera amb Ucraïna», i va afegir que entre els refugiats hi ha principalment dones i nens, així com homes que no tenen edat de combatre.