El compte oficial d'instagram de l'Estat Major de la Defensa (@emad_mde) ha vist compromesa la seva seguretat el matí d'aquest dilluns amb la publicació d'una sèrie d'imatges no relacionades amb la seva temàtica oficial.

En concret, s'ha publicat al voltant de les 9 del matí vuit imatges d'una jove en posicions eròtiques, a més de canviar la foto de perfil amb un altre primer pla de la mateixa dona.

Aquest mitjà ha pogut comprovar que les vuit imatges han estat al compte durant un mínim d'una hora, abans de poder ser eliminades per part de la institució, cosa que ha passat al voltant de les 10.30. La fotografia de perfil ha tardat una mica més a desaparèixer, fins a gairebé les 11. A hores d'ara, encara no s'ha pogut recuperar la imatge original, sinó que el compte roman amb l'icona gris que apareix per defecte.

Fonts del Ministeri de Defensa informen que el comandament de Ciberdefensa està investigant el cas. La hipòtesi més sòlida és la d'un 'hackeig' basat en el robatori de contrasenyes de perfil, segons informa Juan José Fernández.

El compte, amb més de 42.000 seguidors, sol compartir imatges i informació sobre les actuacions de l'organisme, tant en territori nacional com a l'estranger.

La resta de xarxes socials i canals de comunicació oficials de l'organisme dirigit pel JEMAD, Teodoro Esteban López Calderón, segueixen intactes i amb un funcionament correcte.