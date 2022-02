El megaiot Tango és un dels vaixells russos que en aquests moments està en el punt de mira davant les possibles sancions internacionals contra Rússia per la invasió d'Ucraïna. El passat cap de setmana la UE i els Estats Units van anunciar paquets correctius contra grans empresaris russos pròxims al Govern del país per l'entrada de les tropes a Ucraïna. A l'espera de les sancions específiques contra els magnats, el milionari rus Viktor Vekselberg, pròxim a Putin, condiciona a Palma com cada hivern el Tango. Com és aquest megaiot i qui és ell?

Vekselberg és un multimilionari rus nascut a Ucraïna i amic de Putin, un dels homes més rics de Rússia; en concret, el quart. Segons la revista Forbes té una fortuna de 9,3 mil milions i ocupa el lloc 262 en el llistat de persones més riques del món.

La seva trajectòria empresarial és llarga i abundant. El 1996, va cofundar una gran empresa d'alumini que acabaria convertint-se en United Company RUSAL, l'empresa més gran d'alumini del món. També ha invertit en la petroliera TNK, venuda a Rosneft per 55 mil milions, i en el sector de telecomunicacions.

L'oligarca presideix el centre d'innovació Skolkovo, una àrea de negocis d'alta tecnologia a Moscou, un projecte conegut com el Silicon Valley rus destinat a modernitzar projectes en cinc àmbits: tecnologies nuclears, espacials, mèdiques, informàtiques i estalvi d'energia.

Entre les seves aficions, encara que vinculada amb el rèdit econòmic, està l'art. Es va fer famós en 2004 després d'adquirir per 100 milions a la família Forbes nou ous de Fabergé, creacions úniques de joieria, dissenyades al principi per als tsars russos i que més tard es crearien per a alguns pocs aristòcrates de tot el món.

L'art i la corrupció

Si al final s'actua contra la seva megaoit, no seria la primera vegada que Vekselberg experimenta les sancions pels seus vincles amb Putin: el 2018 va ser sancionat pels EUA per ser un dels oligarques pròxims al president rus i els seus béns en territori estatunidenc van quedar embargats.

Tampoc és aliè a les polèmiques i els casos de corrupció. Segons van publicar mitjans estatunidencs, Vekselberg, podria haver estat implicat en els foscos pagaments que va fer Michael Cohen, l'advocat de Trump, durant la campanya electoral de 2016 a dues dones per fer callar suposades aventures extramatrimonials. El lletrat va mantenir una trobada amb l'oligarca rus a la torre Trump de Nova York durant el període de transició entre l'administració de Barack Obama i la de l'anterior president republicà.

El vaixell

Per part seva, el megaiot, valorat en uns 150 milions d'euros, compta amb 77 metres d'eslora i amb quatre motors que li permeten aconseguir una velocitat impressionant de 22 nusos. Té espai per a 20 tripulants i pot allotjar a 14 persones en set cabines. En el seu interior, disposa de piscina, un saló de massatges i bellesa i una espaiosa terrassa amb cinema a l'aire lliure. Segons explica Superyacht Fan, compte fins amb embarcació auxiliar per a limusines de nou metres.

El vaixell va ser construït per Feadship el 2011 i va aconseguir alçar-se amb el Premi World Superyacht en 2012.

Aliè a la guerra

El Tango va arribar a Palma el passat 30 de gener procedent de Fethiye, Turquia i aquest dilluns es podia veure atracat a Drassanes Mallorca, on estan duent-se a terme labors de manteniment i la posada a punt del vaixell. Des de fora, era possible albirar la zona de cabines, tapada parcialment amb cartrons i, durant les primeres hores del dia, el tràfec dels treballadors era considerable: no han parat de treure i posar caixes de material del iot.

Així, sembla aliè tant a la guerra com a l'arsenal de sancions que ha provocat la invasió a Rússia. Tampoc sembla donar mostra de seguir els passos del megaiot rus atracat a Barcelona que va salpar corrent dissabte al migdia rumb a Tiva, un port situat a Montenegro, territori que ja no pertany a la UE. Es tractava del Galactica, de Vagit Alekperov.

Palma, al costat de Barcelona, són dos dels destins que trien els milionaris russos per a atracar els seus iots i ser cuidats i inspeccionats. En les seves drassanes es repassen els motors, els cascos i fins s'escata la fusta de la coberta. El Tango és un habitual durant els hiverns a Palma, el port amb l'especialització més gran en aquest tipus de vaixells.

Mentrestant, Espanya ja ha proposat als seus socis europeus tancar els ports europeus als vaixells russos, igual que s'ha fet amb l'espai aeri als vols, aterratges i enlairaments d'aeronaus russes.

"Estem proposant una sèrie de mesures que van des de la prohibició i exportació de vaixells, la prohibició d'avituallament i també de subministrament als vaixells de bandera russa", ha dit aquest dilluns la ministra de Transports Raquel Sánchez. També estudien la prohibició que atraquin vaixells de bandera russa en ports espanyols i fins i tot aquells que, sense tenir bandera russa, tinguin capital rus.