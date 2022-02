Diversos centenars de milers de persones es van manifestar ahir a Berlín en contra de la guerra a Ucraïna. Els organitzadors de la protesta al barri governamental de la capital, que va transcórrer sota el lema «Atureu la guerra. Pau per a Ucraïna i per a tot Europa», van xifrar en al voltant de mig milió el nombre de participants, tot i que només s’hi havien inscrit uns 20.000.

De fet, la zona habilitada per a la manifestació va ser ampliada per les autoritats quan es va arribar a un punt en el qual la concentració incomplia la normativa sobre reunions en el marc de la pandèmia de covid. Tant va ser així que la policia va parlar d’«uns centenars de milers» de manifestants concentrats davant la Porta de Brandenburg i la Columna de la Victòria i al veí parc Tiergarten. Els manifestants van exigir al Govern rus posar fi als atacs, retirar-se d’Ucraïna i restaurar la seva integritat territorial, i van demanar a l’executiu alemany mantenir obertes les fronteres per als refugiats, segons van informar els mitjans.

A més de la capital alemanya, moltes altres ciutats van acollir marxes per la pau a Ucraïna. Milers de persones van sortir als carrers de Nova York, Madrid, Berlín, París, Varsòvia, La Haia i a la mateixa Rússia per instar Vladímir Putin a posar fi a la «bogeria» que va provocar amb la invasió d’Ucraïna, que ja ha causat centenars de morts i més de 100.000 desplaçats.

A Rússia, un total de 3.121 persones van ser detingudes en diferents ciutats ahir, quart dia consecutiu de mobilitzacions contra la invasió d’Ucraïna, segons el portal OVD-Info.