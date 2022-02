Ja han passat uns dies des que es va iniciar la tempesta. Casado deixarà de presidir el PP a l’abril. Ja ho ha assimilat?

Ho estem assimilant. Han estat dies molt difícils. No havia viscut una cosa així en la meva vida política, sens dubte. El que tinc clar és que Casado sempre ha pensat en Espanya i en el partit.

El president va dir als barons en la reunió de dimarts que no ha fet res de dolent. Quin va ser el seu error?

Jo no callaré. El que ha passat és una injustícia. Casado no es mereix el que hem viscut. A partir d’aquí, per descomptat, s’hauran fet moltes coses malament. Segurament ens hem equivocat en coses. Però, el president, insisteixo, no es mereix això.

Anant a l’origen del conflicte. El president va mesurar bé les seves acusacions contra Ayuso? La va situar a un pas del tràfic d’influències per les suposades comissions del seu germà...

Crec que hem d’anar més enrere. El president ha actuat bé, en privat i fora del focus mediàtic. Nosaltres no vam portar aquesta qüestió a l’opinió pública. Davant d’una informació rebuda, li va reclamar explicacions. Explicacions que no van arribar en temps i forma, i van passar molts mesos. Al mig hi va haver una ofensiva contra la direcció nacional del partit que no valoraré i, al final, les coses van desembocar com tothom sap. Però crec que Casado va actuar bé. La reclamació d’explicacions es va fer en privat i cara a cara.

No hi va haver manera de solucionar-ho abans? No van poder accedir a la informació que Ayuso va donar fa pocs dies?

Ella no ho va voler. Quan va donar la documentació, nosaltres, que no som jutges ni fiscals, vam entendre que el comitè de drets i garanties podia tancar aquest expedient informatiu i concloure’l satisfactòriament.

Ho dic perquè Casado va parlar de 286.000 euros [que el germà d’Ayuso hauria cobrat de la mateixa empresa] sense una prova documental. Allò ho va embolicar tot.

Nosaltres vam rebre una informació, vam demanar aquestes explicacions i no en vam tenir. Van passar mesos fins que les hem vist en una compareixença pública i a través d’un comunicat. Jo, sempre respectant la presumpció d’innocència, crec que al final el que s’està comprovant és que Casado va dir la veritat.

La Comunitat confirma aquesta xifra, però insisteix que només 55.000 euros estan relacionats amb el contracte adjudicat per l’administració madrilenya...

La Comunitat de Madrid haurà de donar les explicacions oportunes. Nosaltres el que demanàvem eren explicacions en l’àmbit intern. I no van arribar.

Aquests esdeveniments no tenien darrere un conflicte per veure qui controlava el PP de Madrid?

El president ha portat la bandera de la transparència i l’exemplaritat fins al final. Quan tu tens informació sobre alguna cosa presumptament irregular, el que has de fer és preguntar. A partir d’aquí, hem tingut algunes circumstàncies complicades amb Ayuso? Sí. Però crec que si les explicacions s’haguessin donat quan se li va reclamar, potser avui estaríem en un altre context.

Però el pols ha estat permanent. No semblava que la direcció nacional volgués que ella presidís el partit a l’autonomia.

És veritat que, com va explicar el secretari general, el retard del congrés de Madrid estava relacionat amb l’absència d’explicacions. També li dic que quan la Junta Directiva marca uns terminis, no podíem canviar aquests temps per la pressió pública. Per això també ens vam mantenir ferms.

Hauria facilitat alguna cosa que en l’inici de la crisi hagués dimitit Teodoro García Egea? Tot el partit ho va demanar des del primer moment.

En unes circumstàncies molt difícils, molt complicades, Teodoro García Egea pren la decisió de fer un pas enrere i presentar la seva dimissió davant Casado. Respecto la decisió i aplaudeixo que la prengués perquè ho va fer pel bé del partit. A partir d’aquí, no parlaré malament del secretari general, que m’ha donat la possibilitat d’exercir les meves responsabilitats en aquesta casa i amb qui tinc molt bona relació. Ni sobre ell, ni sobre cap company del partit.

Però vostè creu que hauria canviat alguna cosa o l’objectiu era acabar amb la presidència de Casado?

Al final, la situació és la que és i som on som. I mirar enrere per veure si es podria haver canviat alguna cosa no ajuda en res. Sí que crec que passats uns dies hi haurà molta gent que haurà de reflexionar i fer autocrítica. Jo parteixo de la premissa que no parlaré malament de ningú, però hi ha persones que m’han decebut.

Creu que hi ha persones que d’aquí a un temps pensaran que es van equivocar?

Crec que sí. Una cosa és la lleialtat, entesa com dir-li al president el que opines clarament, que això sí que és lleialtat. Però aquesta lleialtat també es demostra sent respectuós en públic i mantenint-te al costat del president en públic.

Hi ha hagut acarnissament contra el president del partit?

Crec que hi ha hagut una injustícia. El president és una bona persona, és honrat,recte, sempre ha intentat fer les coses tan bé com sigui possible i no es mereixia que arribéssim fins aquí havent viscut el que hem viscut.

Durant la crisi, sap si Casado va parlar amb Aznar i Rajoy?

No sé les trucades que va fer el president i si les sabés, tampoc les comentaria. Sí que ha parlat amb moltes persones, ha tingut interlocució amb molts càrrecs, amb els presidents autonòmics… Algunes s’han fet públiques. Però no puc comentar amb qui ha parlat o no.

És una sortida honrosa per a Casado mantenir-se a la presidència fins al congrés d’abril a canvi de no tornar-se a presentar? Hi havia altres opcions?

Jo crec que una persona que va guanyar en primàries en un congrés extraordinari, després d’un període de diverses candidatures, estava absolutament legitimat per arribar a un altre congrés sent president del PP. No s’hauria entès res més. Crec que quan passin les setmanes, Casado podrà sortir al carrer amb el cap alt perquè no ha fet res de dolent, ho ha intentat fer tot segons creia que era millor per a Espanya i per al PP, i aquesta rectitud farà que els espanyols li agraeixin la feina.

Sembla clar que el relleu és Alberto Núñez Feijóo. Vostè creu que hi haurà més candidatures? Li semblaria positiu?

No entro a valorar això. Per descomptat hi ha un sistema en què amb les condicions i requeriments vigents es pot presentar qui vulgui, però no entro a valorar res. Només corroboro el que es va fer públic en el comunicat i és que hi haurà aquest congrés extraordinari i la resta de coses que es van acordar. De fet, aquesta entrevista, encara que segueixo sent vicesecretari de Comunicació, la faig més a títol personal.

Continua veient en política Casado, encara que sigui en un rol absolutament diferent?

Aquesta decisió l’ha de prendre el president. Jo puc parlar per mi mateix i sí que li dic que la política només l’entenc al costat de Pablo Casado. A partir d’aquí, entendrà que el president té almenys dues intervencions importants que són a la Junta Directiva i al congrés extraordinari.

Què sap avui de la política que no s’imaginava?

Que et pots endur grans persones, grans amics, que també és una vida més difícil del que un pot pensar, que t’hi deixes moltes hores, deixes sense fer moltes coses amb la teva família i amics , però que després té grans moments. Al final, quan passin uns dies, podrem fer balanç.