La primera reunió entre Ucraïna i Rússia ha acabat sense acords. Les delegacions de Kíev i Moscou han iniciat aquest dilluns les negociacions a Bielorússia per rebaixar les tensions del conflicte, que va esclatar dijous passat amb la invasió russa del seu país veí. Després de cinc hores de converses, Mykhailo Podolyak, assessor del president ucraïnès Volodímir Zelenski, ha afirmat que les negociacions són "difícils" però que no hi ha "ultimàtums obligatoris de moment". "La part russa encara està molt esbiaixada pel que fa al procés destructiu que va iniciar", ha criticat Podolyak en un missatge a les xarxes socials. Amb tot, s'espera que les parts es tornin a reunir en els pròxims dies.

El govern de Volodímir Zelenski reclama un alto el foc immediat i la retirada de les tropes russes del país. Aquest dilluns, Zelenski també ha demanat a la UE l'entrada "immediata" d'Ucraïna al club dels 27. Mentrestant, Rússia pateix una forta caiguda del ruble als mercats a conseqüència de les sancions occidentals.