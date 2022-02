America is back. La frase tantes vegades repetida pel president dels Estats Units, Joe Biden, ha agafat finalment sentit. La invasió russa d’Ucraïna ha tornat als Estats Units el seu paper central en la defensa del continent europeu, encara perplex pel brutal desafiament plantejat per un Vladímir Putin que no només ha polvoritzat el dret internacional amb la seva agressió militar, sinó que ha amenaçat l’ordre europeu que ha servit per mantenir la pau entre les seves grans potències des de l’esfondrament del comunisme. L’avenç de les tropes russes cap a Kíev, amb la intenció confessa d’escapçar el seu Govern a punta de pistola, comença a configurar una nova era al continent, marcada per les polítiques de contenció davant de Moscou, molt semblants a les que van imperar durant el mig segle de Guerra Freda.

«Putin ha deixat clar que vol acabar amb l’ordre europeu dels últims 30 anys, prendre el control del seu veïnat i desestabilitzar les societats democràtiques allà on siguin. Per això aquesta crisi va molt més enllà d’Ucraïna», assegura Daniel Hamilton, que va ser el número dos del Departament d’Estat per als Afers Europeus. En les properes setmanes s’especularà molt sobre si aquest és l’inici d’una nova guerra freda a Europa, que ha vist com el Kremlin envaïa amb tota mena de pretextos un país sobirà de 44 milions d’habitants, el segon més gran en extensió del continent, només superat per la mateixa Rússia.

Els contorns del nou marc geopolític ja han començat a dibuixar-se amb la resposta adoptada per l’OTAN, la UE i els EUA, que ha recuperat la raó de ser a Europa, on mantenia abans de la crisi 90.000 militars permanentment desplegats. S’han reforçat les fronteres orientals del continent i s’han fet els primers passos per deixar l’economia russa fora del mercat internacional amb les sancions més draconianes de la història contra Moscou. Els primers esbossos d’una política de contenció que, en el pitjor dels escenaris, podria derivar en una cosa semblant a un nou Teló d’Acer, la frontera oficiosa que va dividir el continent en dos blocs ideològics després del final de la Segona Guerra Mundial.

«L’estratègia llavors va consistir a desgastar Rússia perquè fos incapaç de competir amb les vibrants economies occidentals. Portarà temps, però el tornarem a veure», opina Hamilton. Un dels peatges serà la militarització d’Europa, forçada per la determinació de Putin de crear estats titella al costat de les seves fronteres que serveixin de tap davant de l’OTAN, organització que ha cultivat durant anys la cooperació amb Rússia alhora que s’expandia cap a l’est ignorant les reticències russes. No s’expliquen altrament les intervencions russes a Geòrgia, Ucraïna i Bielorússia dels darrers anys. Cap, però, de la gravetat actual.

Biden ja ha anunciat l’enviament addicional a Europa de 7.000 soldats nord-americans, als quals cal sumar els desplegats pel Regne Unit als països bàltics o per França a Romania. El canvi de paradigma no és un mal negoci a curt termini per als EUA, malgrat les intencions del president de centrar els esforços a reconstruir la classe mitjana nord-americana després de dècades d’intervencions a l’estranger. La seva indústria armamentística està cridada a ser la més beneficiada del rearmament, el mateix destí que ha tingut el seu sector energètic a mesura que Europa intenta reduir la seva dependència dels hidrocarburs russos. L’any passat, els EUA es van convertir en el primer exportador de gas natural liquat al continent.

Presència dels EUA a Europa

També s’hauria de reforçar l’ascendència de Washington entre aquells països que han qüestionat d’una manera o una altra la seva presència massiva a Europa. «Aquesta amenaça posarà al descobert algunes de les idees equivocades que han imperat els últims 30 anys», assegura Peter Fever, que va ser assessor del Consell de Seguretat amb Clinton i Bush. «Des de la ingenuïtat demostrada per Alemanya en pensar que podia guanyar diners amb Rússia sense contribuir a crear un monstre o la demostrada per França en creure que pot fer servir els problemes mundials sense comptar amb els EUA», diu.

Però aquests beneficis a curt termini es poden convertir en una llosa perquè el món està tornant a un pols perillós entre grans potències. Fins ara els EUA estaven gairebé exclusivament centrats a contenir la Xina, però ja no podran continuar menyspreant Rússia com una molèstia menor després de comprovar la seva disposició a volar a canonades les fronteres dels seus veïns i recuperar les fetes imperials de l’era soviètica. Fa tres anys el Congrés va concloure, basant-se en un informe del Pentàgon, que els EUA «podrien veure’s sobrepassats en cas de veure’s forçat a lluitar en dos o més fronts simultàniament».