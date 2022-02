Mentre Moscou mantingui la seva ofensiva militar contra Ucraïna, la Unió Europea continuarà colpejant i asfixiant tot el que pugui el Kremlin. El resultat d’aquest compromís és una altra bateria de sancions que inclou el tancament de l’espai aeri europeu als avions russos -inclosos els jets dels oligarques russos-, la prohibició de l’emissió de notícies de la maquinària mediàtica del Kremlin -Russia Today, Sputnik i les seves filials-, noves restriccions a sectors claus per a Bielorússia -tabac, fusta, ciment, acer o carburants minerals- per la seva col·laboració en la invasió, així com el finançament de la compra d’armes per a Ucraïna amb el pressupost europeu. Tot això se suma a la desconnexió dels bancs russos del sistema de pagaments bancaris Swift, la congelació de la meitat de les reserves del Banc Central de Rússia i la prohibició als oligarques d’utilitzar els seus actius financers i beneficiar-se dels passaports daurats.

Es tracta de la primera vegada en la història en què la UE finança la compra i el subministrament d’armes a un país en guerra. Ho farà a través de la Facilitat Europea per a la pau, creada l’any passat i dotada amb 5.000 milions fins al 2027, que servirà per pagar la compra d’armes letals, combustible i altres subministraments urgents. «S’ha trencat un altre tabú. El tabú que la Unió Europea no proporcionaria armes a una guerra», però «ho farem perquè aquesta guerra requereix el nostre compromís per donar suport a l’exèrcit europeu», va explicar el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell.

Segons va assenyalar, després de la quarta reunió de ministres d’exteriors en una setmana, la Unió Europea destinarà 450 milions a la compra d’armes letals i 50 milions al subministrament no letal (equips de protecció i carburant). Ara seran els ministres de defensa de la UE els que estudiaran avui com convertir el finançament en material i com transportar-lo fins al front militar a Ucraïna. Són nombrosos els països de la UE que han anunciat la tramesa de material. És el cas de Bèlgica, amb 3.800 tones de combustible i 2.000 armes, dels Països Baixos, que enviarà 50 armes antitanc, 400 míssils i 200 míssils terra aire, Portugal amb granades, munició i cascos, Estònia amb míssils i munició, o Alemanya, que, en un gir de 180 graus a la seva política de no subministrar armes letals a països en guerra, va anunciar dissabte l’enviament de 1.000 armes antitanc i 500 míssils.

Tancament de l’espai aeri

Borrell també va confirmar el tancament de l’espai aeri europeu als avions russos, de manera que les naus de bandera russa o controlades per una empresa russa -inclosos els jets privats dels oligarques- no puguin ni aterrar ni enlairar-se de la UE. L’anunci es produeix després de les decisions adoptades des de dissabte passat per pràcticament tots els Estats membres, inclosa Espanya, en represàlia per la invasió.

La nova pressió sobre el Kremlin es completa amb la prohibició de l’emissió de notícies de la maquinària mediàtica del Kremlin, que, segons von der Leyen, «no podran difondre les mentides per justificar la guerra de Putin i estendre la divisió a la nostra unió», ni tampoc les seves «mentides tòxiques», segons Borrell, que va destacar el «pas decisiu» fet per evitar «que segueixin manipulant perquè Rússia no només vol conquerir territori sinó també ments». Des de la setmana passada, els corresponsals d’aquests mitjans tampoc no tenen accés a la seu del Parlament Europeu, segons va anunciar el seu portaveu, Jaume Duch.

A més, la UE també planteja noves restriccions en sectors clau per a Bielorússia –tabac, fusta, ciment, acer o carburants minerals– per la seva participació en la invasió a Ucraïna. I inclourà una altra vintena d’individus -des d’oligarques fins a persones properes a Putin- en la llista de sancionats per la UE, que ja supera els 600 noms, i que tindran els seus actius congelats i prohibida l’entrada al territori europeu.

A més de l’enviament d’armes, els Vint-i-set també s’han compromès a acollir en territori europeu els ucraïnesos que fugin de la guerra al seu país, que fins ara són més de 360.000, segons va explicar l’oficina de l’Acnur, però que podrien arribar als 4 milions de persones.