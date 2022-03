El president dels Estats Units, Joe Biden, va mantenir ahir una conferència telefònica amb els líders d’una dotzena de països aliats per afrontar la decisió sense precedents del president rus, Vladímir Putin, de declarar en estat d’alerta màxima el seu arsenal nuclear. La Casa Blanca considera que l’anunci representa una «retòrica perillosa» i la secretària de premsa de la Casa Blanca, Jean Psaki, va assegurar que Putin «fabrica amenaces que no existeixen per justificar les seves agressions». «Una guerra nuclear no es pot guanyar i no s’ha de desencadenar mai», va afirmar la la secretària de premsa de la Casa Blanca.