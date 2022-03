L’alt representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors, Josep Borrell, va deixar clar aquest dimarts a Rússia que la UE no «canviarà drets humans pel seu gas», i que comença a treballar per «cancel·lar» la dependència comunitària dels hidrocarburs russos.

«No abandonarem la defensa dels nostres drets humans i llibertat perquè siguem més o menys dependents de Rússia», va recalcar Borrell durant una intervenció en un ple extraordinari de l’Eurocambra per debatre la invasió russa d’Ucraïna.