Fa una setmana que Ucraïna es va convertir en una illa energètica perquè va deixar d’estar connectada a la xarxa elèctrica de Rússia en el marc d’unes proves ja previstes. Però les autoritats del país han decidit que no es tornaran a reconnectar a la xarxa russa, cosa que ha augmentat el risc d’apagada en un moment molt difícil. Davant d’aquesta situació i la petició d’ajuda d’emergència llançada per Kíev, els ministres d’Energia de la UE es van comprometre ahir a accelerar els treballs per sincronitzar «com més aviat millor» la xarxa elèctrica ucraïnesa a l’europea.

Paral·lelament, després de la decisió política de destinar 500 milions d’euros del pressupost europeu a comprar armes per a un país en guerra, els Vint-i-set s’han posat fil a l’agulla perquè el reforç militar promès arribi «el més ràpid» possible» al seu destí a Ucraïna.