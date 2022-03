El PP es disposa avui a corregir la decisió que va prendre el juliol del 2018 amb l’elecció de Pablo Casado com a president del partit. La Junta Directiva Nacional convocarà el congrés extraordinari que posarà fi a tres anys i mig d’una presidència que va fer aigües des del principi. Persones que han conegut molt bé el que ha passat durant aquest temps assumeixen allò que, segons ells, va ser un error: «Vam deixar l’organització a dos nens», en referència també a l’exsecretari general Teodoro García Egea. Gairebé sense experiència laboral o vital més enllà de la vida del partit, amb un nul coneixement, destaquen ara, del que és Espanya i els problemes reals dels ciutadans, «els vam entregar tot el poder».

A aquest mandat se li ha posat punt final. Però Casado conservarà tècnicament fins al congrés el càrrec de president, per la seva negativa a dimitir com dimecres passat de manera unànime li van exigir els barons. Això li permetrà pronunciar avui un discurs i un altre al conclave. Fonts populars asseguren que la seva intenció és «defensar el llegat» i «reivindicar la feina feta». Ho farà, sostenen, sense intenció d’aprofundir en les ferides internes.

En principi no hi ha res previst per acomiadar-lo perquè «Casado encara no se’n va». Ningú sap què farà l’encara president del partit. Es dóna per suposat que ja no anirà al Congrés, però fonts populars assenyalen que encara no ha comunicat què farà amb l’escó. «És una decisió seva».

Egea, fins al final

Sí que ha revelat les seves intencions García Egea. En principi, la seva intenció és continuar com a diputat fins a acabar la legislatura. Però en el grup parlamentari creixen les veus que apunten que «hauria de marxar ja». «Ha fet molt de mal». «Altres es podran reciclar, però ell no». La indignació amb l’exsecretari general no s’apaga en el PP, malgrat que García Egea sempre va actuar a les ordres de Casado.

El PP vol tancar aquesta etapa i bolcar-se en el nou projecte que encarna Alberto Núñez Feijóo. Amb el congrés convocat formalment avui, el president de la Xunta esperarà fins demà per fer oficial que opta a dirigir el partit. En tot cas, la setmana passada, en la reunió dels barons amb Casado a Gènova tots van entendre que estava a disposició del PP per liderar aquesta nova fase, cosa que era evident des que va començar l’operació per fer fora Casado amb la unió de diversos barons al voltant de Feijóo.