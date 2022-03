La guerra d’Ucraïna ha causat un èxode massiu de ciutadans que fugen dels atacs russos. L’ONU calcula que més de set milions de persones abandonaran el país i quatre es desplaçaran dins de les seves fronteres. Segons dades d’Acnur, la xifra de refugiats ucraïnesos puja ara mateix a més de 500.000 civils. Només en les primeres 48 hores, després de declarar-se la guerra, havien sortit del país 70.000 ucraïnesos, la majoria cap a Polònia. A més, l’exèrcit ucraïnès va xifrar en més de 4.300 els efectius russos morts, així com 200 presoners de guerra. A més, va assenyalar que ha destruït 16 avions, 18 helicòpters, 102 tancs, 540 carros blindats i un sistema de míssils Buk.

Mentrestant, més de 250.000 persones procedents d’Ucraïna ja han creuat la frontera de Polònia des del començament de la invasió russa, segons dades del Ministeri d’Interior polonès. En una roda de premsa al punt fronterer de Medyka, el viceministre d’Interior va assegurar que l’entrada al país s’ha produït «al llarg de tota la frontera amb Ucraïna», i va afegir que entre els refugiats hi ha principalment dones, nens i homes que no tenen edat de combatre. Només a Moldàvia també hi han arribat més de 69.600 refugiats. D’ells, 386 ja han demanat asil a les autoritats moldaves. El Govern d’aquest país ha decretat l’estat d’emergència, però, com tots els països de la zona, ha aclarit que mantindrà les fronteres obertes. «Hem de ser solidaris amb els ucraïnesos», va dir la presidenta, Maia Sandu.

Paral·lelament, centenars de cotxes romanesos carregats amb ajuda humanitària particular han provocat embussos a la carretera que porta al pas fronterer de Siret, a l’oest d’Ucraïna, país del qual ja han arribat a Romania més de 74.700 refugiats. Segons va poder constatar Efe, el comboi de vehicles particulars arribava fins a un punt de control establert per la policia romanesa a poca distància de la frontera, on aparcaven. Des d’allà, els seus ocupants continuaven a peu carregant amb bosses i caixes de menjar, mantes i productes sanitaris.

A més, uns 85.000 ucraïnesos, la majoria dones, ja han arribat a Hongria a peu, arrossegant maletes i empenyent carretons infantils després de creuar un pas fronterer al qual ha acudit el primer ministre, Viktor Orbán, per advertir que la situació humanitària empitjorarà si la guerra continua. La majoria dels que arriben a Hongria per Beregsurány ho fan a peu, amb poques pertinences, perquè entrar amb cotxe pot suposar hores o fins i tot dies d’espera. Alguns dels que fugen han deixat fins i tot els seus vehicles abandonats a l’altra banda de la frontera.

A Eslovàquia, les autoritats han declarat l’estat d’emergència a causa del gran flux de refugiats procedents d’Ucraïna,. La xifra d’ucraïnesos que han entrat al país és de 30.000. La mesura té per objectiu «la creació de les condicions necessàries per facilitar l’estada dels refugiats al territori d’Eslovàquia».

Per altra banda, els ucraïnesos que fugen del seu país estan començant a arribar a Catalunya. És el que ha succeït amb els Kolesnykov. «Va ser horrible sentir els míssils, saber que la guerra havia començat... No ens podíem quedar allà», explica el fill gran, Maksym, que afegeix que «hem vingut a Espanya perquè és el lloc d’Europa que està més lluny de Rússia i de la guerra». Aquesta família va arribar ahir en cotxe a Barcelona després de quatre dies de viatge.