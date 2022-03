Del fervor nacionalista viscut després de l’annexió de Crimea el 2014 a l’ansietat pel futur. En vuit anys, un gran nombre de ciutadans russos -impossible de comptabilitzar a causa de les restriccions imperants al país respecte la llibertat d’expressió- han passat d’aclamar amb fervor la incorporació de la península a la Federació Russa per mitjà de les armes a témer acabar sent ciutadans d’un Estat aïllat i desconnectat de l’economia global, amb nombroses paperetes per convertir-se en un pària internacional.

«Els que patiran aquesta guerra seran els russos i els ucraïnesos», avança Katya Chernenkova. Una de les principals preocupacions d’aquesta dona, d’una quarantena d’anys, casada i amb una filla, és saber si podrà continuar viatjant a l’estranger amb facilitat o si es tornarà a un escenari similar al viscut durant l’etapa soviètica, quan només es podia viatjar a Europa o als EUA de forma excepcional i amb comptagotes. Una idea de l’escàs entusiasme que genera aquesta guerra entre l’opinió pública local ha quedat ben palesa en les agòniques setmanes prèvies a la invasió. La vida transcorria de forma irreal, com si res estigués succeint, i amb un sentiment d’absoluta indiferència cap a la propaganda.