L’avenç de la crisi climàtica ja ha posat en risc la meitat de les espècies vives del planeta, des dels animals i les plantes fins a les poblacions humanes. L’últim informe del Grup Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC) calcula que en aquests moments prop de 3.600 milions de persones, l’equivalent a la meitat de la població del planeta, viuen «contextos altament vulnerables al canvi climàtic». També afirma que la meitat de les espècies animals del planeta ja han estat obligades a emigrar per refugiar-se dels efectes de l’augment global de les temperatures i la pujada del nivell del mar. Aquestes són les conclusions principals de l’últim informe de l’IPCC:

Danys més greus del que s’estima. La primera conclusió de l’IPCC és que «el canvi climàtic induït per l’home» no només ha alterat el clima terrestre, sinó que també ha causat «impactes adversos generalitzats, pèrdues i danys tant a la natura i les persones». L’informe constata que en les darreres dècades ha augmentat la freqüència i la intensitat dels fenòmens meteorològics extrems. També s’ha observat un increment de les àrees afectades per incendis, huracans i augment del nivell del mar. En aquest sentit, els experts consideren que «l’abast i la magnitud» de la crisi climàtica són «majors del que s’estima en avaluacions anteriors».

Pèrdues de biodiversitat. Un dels punts que més preocupa del nou informe prova que «el canvi climàtic ha causat danys i pèrdues cada cop més greus i irreversibles en els ecosistemes terrestres, marins, d’aigua dolça, costaners i de mar obert» de tot el globus. Els científics constaten que aproximadament la meitat de les espècies avaluades a nivell mundial s’han hagut de desplaçar cap als pols o, en general, cap a llocs més frescos, per fugir de l’augment global de les temperatures. Estudis sobre el terreny constaten la «pèrdua de centenars d’espècies locals» i «episodis de mortalitat massiva» a causa dels extrems de calor als ecosistemes terrestres i marins.

Seguretat alimentària en risc. La comunitat científica constata que «el canvi climàtic ha reduït la seguretat hídrica i alimentària» de gran part de la humanitat. Tant la producció agrícola com la pesca estan disminuint per l’augment de la temperatura i l’acidificació de les aigües. Les «pèrdues sobtades en la capacitat d’obtenir aliments» i la «disminució de diversitat a la dieta», segons constaten els experts, ja està provocant un augment de la desnutrició a moltes comunitats del sud global. Entre els llocs més afectats destaquen Àfrica, Àsia, Amèrica Central i del Sud, l’Àrtic i les illes petites.

Riscos per a la salut humana. L’informe de l’IPCC afirma, contundent, que la crisi climàtica «ja ha afectat negativament la salut física de les persones a tot el món». L’informe constata que els episodis de calor extrema han provocat un augment de la mortalitat a totes les regions del globus. També s’observa un increment de les malalties relacionades amb la mala qualitat de l’aigua o l’augment global de les temperatures, com en el cas del dengue, la malària i el còlera.

Alguns avenços. El diagnòstic de l’IPCC conclou amb un indici d’esperança: «S’han observat avenços en la planificació i la implementació de plans d’adaptació al canvi climàtic en tots els sectors i regions, cosa que ja està generant múltiples beneficis». Tot i això, els experts assenyalen que aquestes estratègies s’estan aplicant de manera desigual.