La llei espanyola de mobilitat sostenible obre la porta perquè els ajuntaments puguin establir una taxa als vehicles que vulguin circular en les zones de baixes emissions, és a dir, per entrar a les ciutats. La norma, que avui ha abordat el Consell de Ministres, vol "reforçar" el paper de les zones baixes d'emissions com a àrees de "lliure fum i congestió" permetent crear mesures que "limitin més" l'accés dels vehicles privats a motor. El Consell de Ministres ha fet una primera lectura de la llei presentada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i a partir d'ara s'obre el tràmit d'informació pública.

Per tal de crear aquesta taxa als vehicles serà necessari que s'habiliti amb rang de llei i, segons el Ministeri, això permetrà garantir que les condicions bàsiques siguin "homogènies" a tot el territori. Llavors, cada municipi podrà decidir si implanta la taxa o no.

En canvi, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha explicat que el projecte de llei "no estableix un model definit" de pagament per ús de carreteres ni tampoc un calendari. I ha assegurat que el govern espanyol buscarà el consens de les administracions i els agents implicats del sector. Aquest consens és, segons ha dit, una "qüestió sine qua non" per definir el model.

Segons Sánchez, les mesures que contempla la llei reduiran les "ineficiències" de la despesa en inversions públiques en uns 8.000 milions d'euros en una dècada. I ha garantit que en el seu tràmit buscaran el "màxim consens possible" i seran receptius a les aportacions.