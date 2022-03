Almenys dos palestins van morir i 32 –entre els quals, dos nens– van resultar ferits aquest dilluns per les forces israelianes durant els enfrontaments que es van produir a prop de la porta de Damasc a Jerusalem i en un camp de refugiats a la ciutat de Jenin, al nord de Cisjordània.

El Ministeri de Salut palestí ha informat de la mort de dos civils i un tercer que hauria resultat ferit per bales disparades per les forces israelianes al camp de refugiats de Jenin, segons ha informat l’agència WAFA. Fonts de seguretat han explicat que les forces especials israelianes es van infiltrar al campament de Jenin i van disparar contra diversos joves.

D’altra banda, les forces israelianes van dispersar a Jerusalem, a prop de la porta de Damasc, grups de palestins amb granades d’atordiment i ràfegues d’aigua a alta pressió, i desenes de persones, entre les quals, dones, nens i un home en cadira de rodes, van fugir per posar-se a cobert, tal com informa ‘The Times of Israel’. En concret, van resultar ferides 31 persones, entre les quals, dos nens, segons ha informat WAFA. En aquest sentit, la Mitja Lluna Roja palestina va atendre tots els ferits, quatre dels quals van ser traslladats a l’hospital, com un nadó de sis mesos i un nen que van resultar ferits després de rebre cops de les forces israelianes. A més, una granada va impactar a la cara d’una nena palestina d’onze anys. Els metges la van traslladar immediatament a l’Hospital Hadassah Ein Karem de Jerusalem en estat moderat, segons un portaveu de Hadassah.

Segons les forces israelianes, els palestins van «cantar incitacions i van llançar pedres i ampolles a la Policia al lloc». «Les forces policials han actuat aquestes últimes hores per protegir l’ordre públic i evitar els disturbis», va indicar un portaveu de la Policia d’Israel a ‘The Times of Israel’.

Un grup de musulmans es va reunir aquest dilluns per a l’Isra i Mirach, una data marcada al calendari islàmic perquè és l’aniversari del viatge nocturn del profeta Mahoma al lloc sagrat d’Al-Aqsa. Aquesta mesquita, el tercer lloc més important de l’islam, es troba a l’esplanada de les Mesquites, el cor religiós de Jerusalem Est, que descansa en un dels seus laterals sobre el mur de les Lamentacions, últim vestigi del temple de Salomó. Per això ha sigut escenari d’importants tensions entre les comunitats jueva i musulmana. L’esplanada de les Mesquites –coneguda com muntanya del Temple pels jueus, considerat el lloc més sagrat per a aquesta religió– està sota la custòdia de Jordània, que supervisa els llocs sagrats musulmans a la ciutat.