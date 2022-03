Representants d’algunes de les empreses europees més importants es van reunir diumenge a la nit a París amb el president de França, Emmanuel Macron, i el canceller alemany, Olaf Scholtz, així com amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president del Consell Europeu , Charles Michel, per donar suport a l’ofensiva financera i comercial contra el president rus, Vladímir Putin. Macron és el president de torn de la UE durant aquest semestre. Entre els assistents a aquesta trobada amb caràcter d’urgència hi havia el president d’Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que és un dels membres de l’European Round Table for Industry (ERT), i el president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete.