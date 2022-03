Rússia ha llançat bombes termobàriques a Ucraïna, cosa que demostra la «devastació» que busca Moscou, segons va indicar aquest dilluns l’ambaixadora ucraïnesa a Washington, Oksana Markarova, després de tenir reunions al Congrés dels Estats Units per explicar la situació al seu país enmig de la invasió russa.

Al terme de les trobades amb senadors dels dos partits, Markarova va denunciar l’ús d’aquestes bombes termobàriques, també conegudes com bombes de buit i que provoquen explosions d’alta temperatura, per part de les forces russes, tot i que no va donar detalls sobre on haurien sigut utilitzades.

La diplomàtica va remarcar que aquest tipus d’armes «estan prohibides per la convenció de Ginebra», i la seva utilització mostra que la «devastació» que busca Rússia a Ucraïna és «gran», segons declaracions recollides per la cadena nord-americana Fox.

Aquestes bombes estan compostes per dues càrregues explosives: una càrrega que escampa un núvol de combustible per l’atmosfera i que es barreja amb l’oxigen present i una altra que fa detonar el combustible. Aquesta combustió consumeix l’oxigen i crea una espècie de buit que causa una explosió d’alta temperatura.

Tal com denuncia Markarova, aquestes armes creen una gran ona expansiva amb una alta pressió i temperatura. Poden causar la mort per asfíxia a causa de la falta d’oxigen o per la incineració de l’ambient.

Les bombes de buit poden ser utilitzades tant en espais oberts, com tancats.