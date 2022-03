El Tribunal Europeu de Drets Humans ha demanat a Rússia que aturi els atacs militars contra civils a Ucraïna. Dilluns el govern ucraïnès va reclamar al tribunal amb seu a Estrasburg mesures cautelars contra Moscou per "violacions massives de drets humans per part de les tropes russes". El TEDH ha considerat que les accions militars russes suposen "un greu risc continuat" de violacions de drets humans i ha acceptat aquest dimarts les mesures cautelars. Aquestes consisteixen a demanar al Kremlin que pari la invasió.

"Demanem al govern de Rússia que s'abstingui d'atacs militars contra civils i objectius civils, inclosos locals residencials, vehicles d'emergència i altres objectius civils especialment protegits, com ara escoles i hospitals, i que garanteixi immediatament la seguretat dels establiments mèdics, el personal i els vehicles d'emergència dins del territori atacat o assetjat per les tropes russes", diu un comunicat del TEDH.

Estrasburg reclama a Moscou una resposta "al més aviat possible" sobre aquesta petició, un pas que el TEDH pot emprendre quan considera que hi ha "un risc imminent i irreparable" de dany per als drets humans.