Pablo Casado va afrontar ahir el seu discurs més difícil des que va arribar a la presidència del PP, fa gairebé quatre anys. «Lamento tot el que hagi fet malament i la situació que han patit durant aquesta setmana els nostres militants i votants. I també sento, ho he de dir, la reacció que he hagut de patir, que és inèdita en la nostra història democràtica, i crec sincerament que no mereixo ni mereixeria cap de vosaltres».