Un centenar d'entitats que han firmat el manifest de la Plataforma aturem la Guerra han convocat per aquest dimecres, 2 de març, una concentració a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar un alto el foc i la retirada de les tropes russes d'Ucraïna. L'acte començarà a les 18.30 hores.

Segons ha informat la federació d'associacions pels drets humans, Lafede.cat, la plataforma, que el 2003 va liderar les protestes per rebutjar la intervenció militar d'Espanya a Iraq, reclama la implicació de la Unió Europea, d'Espanya i de tota la comunitat internacional per trobar solucions pacífiques al conflicte.

"No hi ha solució militar possible: és necessari rebutjar el model hegemònic de seguretat militar mundial. i de l'OTAN en particular, abordar les causes estructurals de la guerra i evitar prendre mesures que augmentin el patiment i les tensions del conflicte", apunten les organitzacions implicades al manifest.

Un altre dels objectius que subratlla el manifest és que s'articuli una acollida digna de totes les persones que surten i sortiran del país en els propers dies.