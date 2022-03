La guerra d’Ucraïna influirà en els preus dels supermercats. Temps moguts per al sector de la distribució a Espanya, segons anuncien els experts de la consultora Kantar en analitzar la situació actual. L’alça de preus sembla que ha desembocat en nous nivells per la dificultat de les cadenes de consolidar el creixement de l’activitat assolit l’any passat. El factor preu guanyarà importància per als consumidors.

Paral·lelament, la companyia energètica estatal d’Algèria està a punt per subministrar més gas a la UE en cas d’un descens pel conflicte entre Rússia i Ucraïna, segons va anunciar ahir Tufik Hakkar, director general. Estats europeus com Itàlia van celebrar l’oferta de l’empresa Sonatrach. Però és difícil que el país africà sigui per ell mateix capaç de compensar la dependència europea del gas rus, que subministra el 40% d’aquest recurs.